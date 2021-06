G7-landen bereiken akkoord over wereldwijde taks voor bedrijven

De G7, een groep van zeven belangrijke industrielanden, is zaterdag in Londen tot een akkoord gekomen voor de invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Dat meldt persbureau Reuters. Een minimum belastingtarief van 15 procent moet ervoor gaan zorgen dat bedrijven vennootschapsbelasting betalen in de landen waar zij actief zijn, in plaats van op plekken waar minder belasting wordt geheven. Het zaterdag gesloten akkoord is de eerste stap naar een wereldwijd akkoord, waar in oktober bij een G20-bijeenkomst over gesproken gaat worden.

Volgens de Britse minister van Financiën Rishi Sunak is het een „historisch” akkoord waar jarenlang over is onderhandeld. Met het minimum tarief zou een decennialange „race naar de bodem”, waarbij landen hun belastingen verlaagden om multinationals aan te trekken, kunnen worden beëindigd. In de officiële tekst van het akkoord staat volgens Reuters dat de G7-landen (Amerika, Canada, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan) zich zullen inzetten voor een minimumbelasting van 15 procent. Op deze manier krijgen Europese landen meer rechten om belastingen te innen bij Amerikaanse techondernemingen als Facebook en Amazon. Ook zijn er afspraken gemaakt over een gelijkwaardige verdeling van de landen waarin bij een bedrijf belasting wordt geheven.

Landen zijn al lang op zoek naar een manier om multinationals te kunnen belasten. Vooral bedrijven die wereldwijd internetdiensten aanbieden, zoals Google en Facebook, wisten de laatste decennia handig gebruik te maken van lagere tarieven in belastingparadijzen. De plannen voor een internationaal akkoord rond de invoering van een minimumbelasting werden onlangs versneld, nadat de Amerikaanse president Joe Biden een wereldwijde taks zei te steunen. Zijn voorganger Donald Trump was hier tijdens zijn ambtstermijn een uitgesproken tegenstander van.