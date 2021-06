De dunne lijn tussen elitesoldaat en moordenaar

De Amerikaanse legereenheid Navy SEALs staat bekend als bikkelhard, heldhaftig en gesloten. The Line neemt de cultuur van deze elitesoldaten op de korrel door een geruchtmakende zaak uit 2019 opnieuw te bekijken. Commandant Eddie Gallagher stond toen terecht voor excessieve geweldpleging tijdens een missie in Irak in 2017. Zo zou hij een gevangen genomen IS-strijder hebben geëxecuteerd en zich trots met het lijk laten fotograferen. Na een opvallende wending werd Gallagher vrijgesproken. The Line komt niet met nieuwe bewijzen, maar toont wel de wereld achter de zaak: in een omgeving waar iedereen overtuigd is van de eigen heldhaftigheid en waarin doden wordt aangemoedigd, blijkt de scheidslijn tussen dappere elitesoldaat en beestachtige moordenaar angstaanjagend dun.

Navy SEALs 6 afleveringen van 40 minuten Apple Plus/ Jigsaw

