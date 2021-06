Waarom verschijnt er nu een ufo-rapport? Vier vragen over ufo’s

In de VS verschijnt deze maand een langverwacht rapport over ruim 120 gevallen waarin ufo’s gezien zijn. Journalisten van The New York Times spraken met anonieme bronnen die het rapport al konden inzien. Conclusie: het is niet altijd duidelijk wat er gezien is. Dat daarmee een eind komt aan speculaties, lijkt onwaarschijnlijk. Vier vragen over ufo’s.

1 Ufo’s, die tijd is toch voorbij ?

Eerst de definitie: een ufo is niets meer of minder dan een ongeïdentificeerd, vliegend object. De grote hausse in ufo-meldingen begon in de jaren vijftig, tijdens de Koude Oorlog met de Sovjet-Unie. Geheime tests van ballistische raketten, kernwapens, nieuwe straalvliegtuigen en ruimtevaarttechnologie volgden elkaar snel op.

Het grote publiek associeert ufo’s al tijden met buitenaards leven. Mensen verklaarden vliegende schotels gezien te hebben. Later zouden aliens ook mensen ontvoeren en experimenten met ze doen. De ufo’s werden regelmatig gefotografeerd, al waren de beelden vaak onduidelijk. Toen een halve eeuw later een groot deel van de bevolking continu met een camera op zak rondliep, werden de beelden er toch niet duidelijker op.

De ufo als verschijnsel was rond de eeuwwisseling op zijn retour. Al was er inmiddels een harde kern ontstaan van gelovers in hun buitenaardse oorsprong. Belangrijk pelgrimsoord is Area 51, een militair testgebied in Nevada waar de resten van een neergestort buitenaards vliegtuig bewaard zouden worden, mogelijk met de lijken van de buitenaardsen. De ufo-enthousiasten roepen al jaren om disclosure, het vrijgeven van alle geheimgehouden gegevens.

2 Waarom nu een rapport?

De laatste jaren steekt de ufo-obsessie weer de kop op, deze keer gevoed door ruizige, gelekte filmpjes afkomstig van Amerikaanse militaire piloten. Op deze video’s, vaak geschoten met infraroodcamera’s, zijn onscherpe vlekjes te zien die met zich met onwaarschijnlijke snelheden lijken voort te bewegen. Of ze maken versnellingen door die fysiek onmogelijk zijn. Voorbeelden zijn de video met namen als Nimitz, Go Fast, Gimbal en Flir.

Op de Go Fast-video is een object zichtbaar dat met hoge snelheid laag over het water lijkt te scheren, terwijl de piloten ongelovige kreten slaken. „Oh my Gosh, dude, wow, look at that man.”

Journalist Mick West van de sceptische website Metabunk, laat zien dat het om een object gaat dat zich met ongeveer de windsnelheid voortbeweegt, waarschijnlijk een weerballon. In plaats van vlak boven het water, hangt de ballon op ongeveer de helft van de hoogte van het waarnemende vliegtuig. De schijnbare snelheid is dus gezichtsbedrog. Hetzelfde gebeurt bij kilometerpaaltjes op de snelweg die zich met hoge snelheid lijken te bewegen tegen de horizon. In zijn analyse gebruikt West nota bene de snelheden en hoeken die in het cockpit-videobeeld te zien zijn.

Andere ufo’s blijken verklaarbaar als onscherpe verkeers- of militaire vliegtuigen of optische effecten van het gebruik van een (infrarood)camera. Onverklaarbare versnellingen zijn bewegingen van de camera, een mysterieuze gloed komt door een veelgebruikt beeldbewerkingsfilter.

Maar de ontnuchterende verklaringen krijgen lang niet de aandacht die weggelegd is voor uitzendingen van 60 Minutes van CBS waarin Amerikaanse marinepiloten vertellen over hun ontmoetingen met een witte ‘Tic-Tac’ boven zee, die plotseling wegschiet.

In 2017 gaf het Amerikaanse ministerie van Defensie al een aantal gelekte filmpjes officieel vrij. In wetgeving voor een corona-hulppakket van december 2020 was een clausule opgenomen waarin inlichtingendiensten wordt opgedragen om binnen 180 dagen een rapport uit te brengen met een analyse van ufo-verschijnselen. Die deadline verloopt in juni.

3 En, wat staat er in het rapport?

Helaas, in het rapport dat later deze maand gaat verschijnen, staat waarschijnlijk niets dat ufo-gelovigen óf -skeptici zal overtuigen. Ruim 120 incidenten over de afgelopen 20 jaar worden geanalyseerd, maar veel ufo’s blijven wat ze waren: ongeïdentificeerd.

De meest uitgesproken conclusie is wel dat het niet gaat om Amerikaanse militaire technologie. Experimentele hypersone technologie van andere landen, zoals Rusland of China, wordt niet uitgesloten. Bewijs voor buitenaardse bezoekers is er ook al niet.

4 Dus aliens bestaan niet?

Het is ironisch dat de nieuwe ufo-golf aanspoelt in een tijd dat astronomen beseffen dat er buiten ons zonnestelsel miljarden planeten bestaan. Het lijkt daarmee steeds waarschijnlijker dat er hier en daar leven ontstaan is, misschien zelfs wel intelligent leven.

Wel blijft het een raadsel waarom buitenaardse beschavingen lichtjaren naar de aarde zouden reizen om hier in het geniep verkeersvliegtuigen, camera-artefacten en weerballonnen na te bootsen zonder verder nader kennis te maken.