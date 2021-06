Waar komen die dikke haren vandaan op een gipsarm?

Wie weleens een gipsbeen of -arm heeft gehad, kent wellicht het verschijnsel: het gips mag eraf, na een maand of twee, en wat eronder vandaan komt is wat onsmakelijk. Een dun, schilferig, grijs lichaamsdeel, bedekt met dikke, donkere haren. Waar komt die rare haargroei vandaan?

Het onderwerp blijkt te leven op internetfora. „Waar komt dit door!!???” schrijft een wanhopige ex-gipspatiënt. „Normaal heb ik dun blond haar op mijn armen. HELP!!!” In de reacties wordt druk gespeculeerd: het warme, vochtige milieu in het gips zou haargroei in de hand werken. Of het verschijnsel zou een reactie zijn op de ongewone druk op de huid, of op huidirritatie. Of het haar zou onder het gips minder slijten, minder uitvallen en minder opbleken in het zonlicht.

Thomas Grogan, orthopedisch chirurg in Californië (VS), geeft een andere verklaring in een filmpje op Kidsinthehouse.com. Hij zegt dat het lichaam „zijn metabolische energie concentreert op het helingsproces. En een deel van die metabolische energie uit zich in de vorm van haargroei”.

Zuurstof en voedingsstoffen

Dat klinkt wellicht wat ál te holistisch. Zou de rest van het lichaamsdeel echt onder invloed staan van het helingsproces in het bot?

We vragen het aan Koen Quint, dermatoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum. „Haar groeit niet beter onder vochtige omstandigheden”, merkt hij meteen op. „Het zijn factoren van binnenuit die de haargroei beïnvloeden: de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen via het bloed.”

Maar kunnen die op hun beurt niet onder invloed staan van druk van buitenaf? „Alleen als het gips echt te strak zit”, antwoordt Quint. „Dan krijg je een pijnlijke zwelling en een verkleurde huid – soms ook extra zweetproductie als gevolg van zenuwletsel. Daarbij kan op den duur ook de haargroei veranderen. Dat hoort allemaal bij het ziektebeeld posttraumatische dystrofie.”

Maar extra haargroei is bij gipspatiënten heel algemeen – in een Turkse studie trad het verschijnsel op bij een op de drie patiënten. Dus lang niet alleen als het gips te strak zat. Er moet dus iets anders aan de hand zijn.

„Onder het gips groeien de vellushaartjes – de dunne, lichte haartjes die we over ons hele lichaam hebben – soms uit tot zogeheten terminale haren”, vertelt Quint. „Dat zijn de dikkere, donkerdere, langere haren die we kennen van andere plekken op het lichaam. Dat zie je zelfs bij jonge kinderen. De oorzaak daarvan is nooit goed onderzocht.”

Verhoogde bloedtoevoer

Quint diept wel een Chinese studie op die een paar hypothesen geeft. Allereerst blijkt de aandoening een naam te hebben: acquired localized hypertrichosis (ALH), oftewel niet-aangeboren, plaatselijke overbeharing. ALH zou het gevolg kunnen zijn van immobilisatie van het lichaamsdeel, ontstekingsreacties en botherstel. Die veroorzaken alle drie vaatverwijding en dus een verhoogde bloedtoevoer. Daardoor zou ook het huidweefsel extra zuurstof en voedingsstoffen krijgen, en zouden haarfollikels zich langer in de groeifase bevinden. Dan zou de Californische Doctor Grogan toch gelijk hebben, met zijn ‘metabolische energie’.

Het gips zelf zou dan niet de haargroei veroorzaken. Een Canadese studie lijkt dat te bevestigen: daarin beschrijven artsen een jongen wiens arm behaard uit een spalk kwam.

De overmatige beharing verdwijnt vanzelf weer meestal binnen 6 maanden. Behandeling is niet nodig. Maar, zo waarschuwt een studie uit Hongkong: de beharing kan „aanzienlijke emotionele stress veroorzaken als gevolg van de onaangename aanblik”. Scheren of harsen kan uitkomst bieden.