Voorwaardelijke celstraffen en miljoenenvergoeding in Belgische fipronilzaak

De rechtbank in Antwerpen heeft drie mensen veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van achttien maanden tot drie jaar voor hun rol in de fipronilcrisis van 2017. Dat melden Belgische media vrijdag. Patrick R., oprichter van het bedrijf Poultry-Vision, maakte een bestrijdingsmiddel met daarin fipronil en leverde dat onder meer aan het Nederlandse bedrijf Chickfriend. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Daarnaast moeten de daders schadevergoedingen van bij elkaar 20 miljoen euro betalen aan onder meer getroffen pluimveebedrijven en het Belgische federaal voedselagentschap. Ook daarvan is het grootste bedrag (14,8 miljoen euro) voor R. en zijn bedrijf Poultry-Vision. Of het lukt om de vergoeding op te brengen, is nog de vraag: het bedrijf is in 2018 failliet verklaard.

De 49-jarige R. voegde fipronil toe aan een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis, een plaag onder kippen die de dieren verzwakt en ziek maakt. Fipronil is een giftige insecticide die schade kan toebrengen aan de gezondheid van mensen en is daarom verboden bij de productie van voedsel. In 2017 bleek echter dat de giftige stof in het bestrijdingsmiddel ook in Belgische en Nederlandse eieren terecht was gekomen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) besloot daarop miljoenen eieren te vernietigen en tienduizenden kippen te ruimen.

De financiële schade voor de Nederlandse pluimveesector werd geraamd op ongeveer 75 miljoen euro. De twee oprichters van het Nederlandse Chickfriend, Martin van de B. en Mathijs IJ., werden eerder dit jaar veroordeeld tot een jaar celstraf voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Volgens de rechter hebben de twee nagelaten onderzoek te doen naar het bestrijdingsmiddel dat ze leverden aan Nederlandse pluimveehouders, waardoor ze verantwoordelijk zijn voor het mogelijk in gevaar brengen van de volksgezondheid. Tegen de twee was een gevangenisstraf van twee jaar geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

