United Airlines koopt 15 supersonische vliegtuigen voor passagiersreizen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines wil supersonisch vliegen weer toegankelijk maken voor passagiers. United Airlines heeft een aanbetaling gedaan voor vijftien vliegtuigen van Boom Supersonic uit Denver. Dit bedrijf werkt momenteel aan een prototype. Als de toestellen voldoen aan de „veeleisende veiligheids-, bedienings- en duurzaamheidseisen”, gaat het luchtvaartbedrijf ze kopen, zo heeft United Airlines donderdagavond bekendgemaakt. United Airlines en Boom Supersonic hebben afgesproken dat de luchtvaarmaatschappij op den duur nog eens 35 extra toestellen kan overnemen.

Het supersonische vliegtuig moet in 2026 voor het eerst proefvluchten maken. United Airlines verwacht per 2029 voor het eerst passagiers te kunnen vervoeren. Volgens de luchtvaartmaatschappij gaan de supersonische vliegtuigen ongeveer twee keer zo snel als de huidige toestellen voor commerciële vluchten. Daardoor zou het toestel vijfhonderd bestemmingen kunnen bereiken in de helft van de tijd waarin er nu wordt gevlogen. Passagiers en zakelijke reizigers zouden daardoor binnen drieënhalf uur van New York naar Londen kunnen vliegen. De vliegtuigen gaan met een supersonische knal de lucht in, daardoor vliegen ze sneller dan het geluid.

De luchtvaartmaatschappij heeft geen primeur met het introduceren van supersonisch vliegen voor passagiersreizen. Na 1976 konden de Concordes van Brits-Franse makelij ook consumenten vervoeren. De ticketprijzen waren echter relatief hoog, onder meer vanwege het hoge brandstofgebruik van de toestellen - daarom krijgt supersonisch vliegen ook veel kritiek van milieuactivisten. Door de hoge prijzen was er te weinig animo om de Concordes in de lucht te houden, de laatste vlucht dateert van achttien jaar terug. Nu gaat United Airlines een nieuwe poging wagen met toestellen die 65 tot 88 passagiers kunnen vervoeren.

Concorde

Er waren ook andere redenen voor het mislukken van het project van de Concorde. Toen Engeland en Frankrijk in 1962 besloten een plan te smeden voor het supersonisch snelle toestel, werd er veel geld en personeel gereserveerd: zo’n 25 procent van de Britse luchtvaartindustrie werd ingezet voor het project. De kosten bleken tijdens de productie hoger uit te vallen dan voorzien; in 1978 waren die tien keer zo veel als de Britse en Franse overheden zestien jaar eerder hadden begroot. Toen het toestel eenmaal de lucht in kon, stegen de brandstoftarieven door de oliecrisis. Daardoor annuleerden vijftien luchtvaartmaatschappijen hun orders.

Daarnaast waren er bezwaren vanwege het geluid en de veiligheid. Zo weigerde India toestemming om over het land te vliegen door de geluidsoverlast van de toestellen. Reizigers zelf vinden vliegen met reguliere passagierstoestellen vaak comfortabeler, omdat ze er beter in zaten en makkelijker in konden werken of slapen, onder meer doordat daarin minder sprake was van geluidsoverlast. Ook twijfelden passagiers over de veiligheid, zeker nadat een Concorde in 2000 neerstortte vlakbij Parijs. Daarbij kwamen de 109 inzittenden om het leven. Later bleek dat een stuk metaal van een ander vliegtuig in de Concorde terecht was gekomen, vlak voor deze opsteeg. Het metaal zorgde voor een scheur in de brandstoftank, daarna ontstond er brand en stortte het toestel neer.

