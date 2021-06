Tiananmenherdenking in Hongkong opnieuw verboden, organisator opgepakt

Een van de Hongkongse organisatoren van de jaarlijkse herdenking van de Chinese Tiananmenprotesten is opgepakt. De prodemocratische activist Chow Hang Tung is vrijdagochtend nabij haar kantoor gearresteerd, zo zeggen mede-activisten tegen lokale media. De herdenking in Hongkong is nu voor de tweede keer op rij verboden. Hang Tung zou zijn gearresteerd op verdenking van het via sociale media promoten van een illegale bijeenkomst; ze zou Hongkongers opgeroepen hebben alsnog mee te doen aan een de traditionele jaarlijkse kaarslichtherdenking in het Victoria Park.

De herdenking van het studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing in 1989, dat bloedig neer werd geslagen door de Chinese autoriteiten en aan honderden mensen het leven kostte, vindt jaarlijks op 4 juni plaats. Volgens de officiële lezing van de autoriteiten is de herdenking opnieuw niet toegestaan vanwege het coronavirus, maar critici vrezen dat China achter het verbod zit. De Chinese autoriteiten hebben hun macht over Hongkong de afgelopen jaren uitgebreid. Zo nam Beijing een jaar geleden een wet aan die het streven naar afscheiding van China en het beledigen van Chinese symbolen, zoals de vlag, strafbaar maakt. Wie de wet overtreedt, kan naar China worden gebracht om terecht te staan.

In 1989 gingen jongeren in Beijing de straat op om te protesteren tegen onder meer corruptie en een gebrek aan democratie. De Chinese krijgsmacht reed op 4 juni het Plein van de Hemelse Vrede op en sloeg de demonstratie neer. Dit bloedbad is nooit door de Chinese autoriteiten erkend; de gebeurtenis en het herdenken ervan is nog steeds taboe in het land. In Hongkong, toen nog een Britse kolonie, werd Tiananmen vanaf 1990 herdacht met een ‘kaarslichtherdenking’ in het Victoria Park. Deze herdenkingen bleven in stand toen de stad vanaf 1997 weer onder China kwam te vallen. In 2019 kwamen zo’n 180.000 mensen op de kaarslichtceremonie af. Vorig jaar trok de herdenking, ondanks het verbod, ook enkele duizenden mensen.

Lees ook deze reportage uit Hongkong van de herdenking van vorig jaar: Hongkongers vrezen dat dit misschien wel hun laatste Tiananmen-herdenking was