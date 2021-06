Scheepsramp wordt milieuramp op stranden van Sri Lanka

Een milieuramp voor de kust van Sri Lanka nadert. Een schip met meer dan 25 ton chemicaliën in bijna 1500 containers met chemicaliën aan boord is woensdag begonnen te zinken. Dat is een dag nadat een grote brand op het schip na twaalf dagen eindelijk was geblust. Tijdens de brand zijn al drie miljard kleine plastic bolletjes in zee beland, die aan de kust aanspoelen. Olie en chemicaliën lekken langzaam de zee in. .