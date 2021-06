Rutte: Hoekstra en ik denken hetzelfde over linkse partijen

Niet alleen Wopke Hoekstra (CDA) ziet een coalitie met PvdA en GroenLinks niet zitten, ook VVD-voorman Mark Rutte benadrukt dat hij het niet voor de hand vindt liggen. Dat zei Rutte vrijdag na afloop van zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer en Sigrid Kaag van D66. Hij reageerde daarmee op de kritiek die Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) donderdag uitten op Hoekstra.

Klaver beschuldigde Hoekstra ervan bij voorbaat weg te lopen van linkse partijen. Ploumen vond dat Hoekstra moest ophouden met ‘nee’ te zeggen. Rutte: „Ze verwijzen naar Wopke, maar ze weten dat hij en ik hier hetzelfde van vinden. Dat die twee partijen voor ons op behoorlijke afstand staan en dat we die combinatie echt niet voor de hand vinden liggen.”

Rutte noemde het gesprek met Hamer „nuttig”, maar ging verder niet in op de inhoud ervan. Hij hoopt binnenkort duidelijkheid te hebben over welke partijen gaan proberen om tot een inhoudelijk akkoord over te gaan. Dat kan wat hem betreft een „zo dun mogelijk regeerakkoord” zijn.

Ondanks de afwijzing van CDA en VVD voor de linkse partijen waar Kaag graag mee wil samenwerken, ziet Kaag nog geen impasse. Ze staat er „nogal nuchter” onder, zei ze. „Dit is een fase die wel vaker voorkomt bij onderhandelingen.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

