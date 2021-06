Russische tennisser Sizikova op Parijse hotelkamer aangehouden ‘voor matchfixing’

De Russische tennisser Yana Sizikova is donderdag door de Franse politie gearresteerd nadat zij een wedstrijd verloor in de eerste ronde van het dubbelspel op grandslamtoernooi Roland Garros. Franse media en internationale persbureaus melden vrijdag dat Sizikova van matchfixing wordt verdacht.

De verdenking van matchfixing zou onder meer te maken hebben met een dubbelspel op Roland Garros dat ze in september vorig jaar met de Amerikaanse Madison Brengle verloor van de Roemeense tennissers Andreea Mitu en Patricia Maria Tig. Sizikova speelde donderdag opnieuw in Parijs, ditmaal met de eveneens Russische Ekaterina Alexandrova. Ze verloren van een Australisch duo. Na de wedstrijd hield de Franse politie Sizikova aan op haar hotelkamer en doorzocht deze.

Vermeende matchfixing

De Duitse krant Die Welt meldde in oktober op basis van bronnen dat de Franse politie onderzoek deed naar de betreffende wedstrijd in september en dat minimaal één van de spelers bij de vermeende matchfixing betrokken zou zijn. Met de fraude zouden „enkele honderdduizenden euro’s” zijn verdiend. Of de andere drie spelers ook betrokken zijn bij de vermeende matchfixing, is niet bekend.

In hoeverre werd gefraudeerd bij de deze week gespeelde Roland Garros-wedstrijd, is ook niet duidelijk. De 26-jarige Sizikova staat op plek 101 in de ranglijst voor dubbelspel en op plek 765 voor enkelspel.