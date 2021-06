RIVM: Nederlanders krijgen te veel PFAS binnen via kraanwater en voedsel

Nederlandse inwoners krijgen te veel PFAS binnen via eten en drinkwater. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag na eigen onderzoek. Het instituut adviseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de normen voor PFAS in kraanwater aan te passen. Ook raadt het RIVM aan om geen fruit en groenten uit moestuinen in de buurt van twee Nederlandse bedrijven te eten.

Volgens de onderzoekers is het niet verstandig om fruit en groenten te eten dat binnen één kilometer van chemiefabriek Chemours is geteeld. Datzelfde geldt voor het volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond. Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat op deze locaties PFAS in het voedsel zou kunnen komen. Daarvan kan het immuunsysteem achteruitgaan, waardoor het lichaam minder beschermd is tegen ziekten.

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Het is een verzamelterm voor zo’n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. PFAS zit in voedselverpakkingen en anti-aanbaklagen van pannen. Ook zit het in kleding, zoals regenjassen. Doordat ze moeilijk afbreekbaar zijn, hopen de stoffen op in bodem en water en krijgen mensen ze vervolgens binnen via bijvoorbeeld de kraan of gewassen.

Uit de studie blijkt dat PFAS schadelijker is dan eerder werd aangenomen. Omdat het op zoveel plekken wordt gebruikt en moeilijk afbreekt, kunnen mensen de stof moeilijk vermijden, stelt het instituut. Kleine hoeveelheden zijn niet schadelijk voor de gezondheid, maar het RIVM raadt het kabinet wel aan om „waar mogelijk” de „hoeveelheid PFAS in kraanwater te verlagen”.