PVV’er Dion Graus opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik

Tweede Kamerlid Dion Graus (PVV) wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Een voormalig medewerkster van de PVV-fractie heeft in februari over hem haar beklag gedaan bij toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib en bij een vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer.

De jonge vrouw vertelde dat ze Graus moest vergezellen op werkbezoeken en tijdens etentjes. Hij zou haar alcohol hebben laten drinken, wat ze niet gewend was, en haar tegen haar zin hebben gedwongen tot „heel veel ernstige dingen”. Nadat ze hem had afgewezen, zou het Kamerlid haar zijn gaan stalken.

Graus ontkent de beschuldigingen tegenover NRC, en spreekt over „een complot” van een deel van de PVV-fractie tegen hem.

NRC deed onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik door leden van de Tweede Kamer. Onder meer uit gesprekken met meerdere seksueel geïntimideerde fractie- en Kamermedewerkers blijkt dat de klachtenafhandeling en de hulp tekortschieten.

Wie op het Binnenhof te maken krijgt met seksueel wangedrag, kan beter de mond houden, vertelden ze. Allemaal kregen ze de afgelopen jaren te maken met seksuele intimidatie door een Kamerlid en wilden ze er werk van maken. Allemaal hebben ze er spijt van en raden ze lotgenoten af hun voorbeeld te volgen.

Geen onderzoek

De fractiemedewerkster stapte in februari naar voorzitter Arib de week nadat NRC had gepubliceerd over de aangifte van een andere medewerkster van de PVV-fractie. In dat geval ging het om zijn ex-vrouw die hem beschuldigde van „psychisch misbruik” en „gedwongen seks met derden”. Hij zou haar hebben aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers, ook in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer stelde na de NRC-publicatie geen onderzoek in naar Graus, evenmin heeft de eigen PVV-fractie actie ondernomen. Ook andere partijen lieten de zaak rusten. Uit het NRC-onderzoek blijkt dat Kamervoorzitter Arib achter de schermen, buiten de regels en protocollen om, wel in actie kwam door Graus de toegang tot het gebouw van de Tweede Kamer te ontzeggen. Alleen bij stemmingen bleef hij nog welkom. Toen Arib als voorzitter werd opgevolgd door Vera Bergkamp verscheen Graus weer in de Kamer.

Dion Graus is de afgelopen twintig jaar door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, mishandeling, bedreiging en stalking. Aangiftes tegen hem werden geseponeerd, al liet het Openbaar Ministerie achteraf weten een foutieve beoordeling te hebben gemaakt. Volgens het OM was er bij nader inzien toch voldoende wettig en overtuigend bewijs voor bedreiging en mishandeling.