Nigeria neemt maatregelen tegen Twitter na verwijdering tweet van president

De Nigeriaanse regering gaat binnenlandse activiteiten op Twitter voor onbepaalde tijd schorsen. Dat heeft minister van informatie Lai Mohammed vrijdagmiddag gezegd, melden internationale persbureaus. Het besluit komt daags nadat Twitter een bericht van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari verwijderde omdat het bericht zou indruisen tegen de regels van het sociale medium. De president gaf in die tweet bepaalde regionale groeperingen de schuld van het aanhoudende geweld in zijn land.

Het is onduidelijk wat de schorsing precies inhoudt en wanneer deze ingaat; volgens Reuters was zowel de website als de app na de bekendmaking gewoon nog te gebruiken. Lai noemde het verwijderen van de tweet van de president niet toen hij de maatregel bekendmaakte. Volgens hem wordt het platform aangepakt omdat daar „aanhoudend activiteiten plaatsvinden die Nigeria ondermijnen”. Hij ging niet in op wat die activiteiten zouden inhouden. Twitter noemt de schorsing in een reactie „zeer verontrustend”.

Buhari plaatste dinsdag een tweet waarin hij zich negatief uitliet over regionale bewegingen die onafhankelijk willen worden. De groeperingen, uit de Biafra-regio in het zuidoosten van het land, kregen de schuld van aanvallen op overheidsgebouwen in de volgens Twitter gewelddadige tweet. Nigeria wordt de afgelopen weken geteisterd door geweld vanuit militante groepen, onder meer in Biafra. Massamoorden door extremistische groepen kostten de afgelopen weken honderden levens. Ook worden geregeld kinderen ontvoerd van Nigeriaanse scholen.