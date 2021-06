Nieuw land dat meer verdient

Een fotoboek waarin vogelportretten van baardmannetjes en aalscholvers worden afgewisseld met close-ups van graafmachines, en waarin panorama’s van baggerwerkzaamheden worden afgewisseld met stillevens van moerasandijvie. Zo’n boek kan eigenlijk maar over één plek in Nederland gaan: de Marker Wadden. Vijf jaar geleden startte de aanleg van vijf eilanden van opgespoten zand, slib en klei midden in het Markermeer. De bedoeling was om de waterkwaliteit te vergroten én om een toevluchtsoord voor vogels te creëren. Sinds 2018 is dit nieuwe natuurgebied ook toegankelijk voor publiek. Zo is van dichtbij te zien hoe nieuwe natuur zich ontwikkelt.

Endre Timár en Sarah Schenk-Thompson: Marker Wadden Eilanden van morgen Fontaine Uitgevers en Natuurmonumenten, 192 blz. €32 ●●●●●

Deze maand zijn de eerste vijf eilanden gereed, en onlangs werd bekend dat er nog eens twee bij zullen komen. Reden genoeg voor een kleine marketingexplosie. Vorig weekend zond BNNVARA de documentaire Marker Wadden uit, die qua epische filmmuziek niet onderdeed voor The Lord of the Rings, en waarin prachtige natuurbeelden waren te zien.

Ook het boek Marker Wadden – eilanden van morgen bevat mooie foto’s, gemaakt door diverse fotografen. Jammer is alleen dat de teksten voorin, in het Nederlands en het Engels, wel érg inzoomen op de totstandkoming van het project, en voorbijgaan aan de biodiversiteit. Toegegeven, in een bijzin staat wel dat er in 2020 al 120 soorten vogels, 4 vleermuissoorten, 170 (water)planten en 198 insectensoorten waren geteld. Maar de aandacht voor de bedenkers en geldschieters van het project is veel groter dan die voor de natuurlijke bewoners. Welke lezer zit te wachten op een zin als: „Een paar weken later volgde een vlammende presentatie en beloonde de Nationale Postcode Loterij het idee met een startkapitaal van vijftien miljoen euro uit het Droomfonds”? Of op de opmerking: „In het ontwerp van Boskalis zaten een paar slimme dingen”?

Zulke schouderklopjes doen het misschien goed op borrels, maar misstaan in een fraai fotoboek. Dat krijgt daardoor opeens de status van gelikt promotiemateriaal, en dat is zonde: de Marker Wadden verdienen meer.