‘Na deze zomer zijn we allemaal overprikkeld’

Drie Porsches scheuren met open dak in de avondzon langs het gebouw van de Nederlandsche Bank, in Amsterdam. Passanten, die nog doen aan de dagelijkse coronawandeling, kijken er niet van op. Lachen hooguit wat. Het is donderdagavond en dit had tijdens de lockdown ook gekund, in principe, maar het is tekenend voor de uitgelaten sfeer in het hele land nu de coronamaatregelen één voor één worden opgeheven.

In het Kralingse Bos in Rotterdam zitten en liggen overal groepjes in de zon. Veel studenten, met supermarktkarretjes vol kratten bier, koelboxen en wegwerpbarbecues. De zonneweide is één groot picknickkleed, waarop wordt gefrisbeed, gestoeid, gelachen en gedronken.

Restaurants gaan zaterdag weer tot 22.00 uur open en het is al onmogelijk om een plek te reserveren. Musea schrobben de vloeren, net als theaters, bioscopen en concertzalen. Parken zitten elke dag aan het einde van de middag vol, terrassen nu ook. Teun Zethof (20) en zijn vrienden vieren steeds vaker feest op het strand van Noordwijk, tussen strandclubs Witsand en Beach Break in. „Beetje voetballen, drankjes mee in koelboxen. Muziek aan.” Op een mooie avond zijn er zo driehonderd jongeren bijeen uit Noordwijk, Voorhout, Lisse, de Zilk. Dat werd wel tijd, vindt Zethof.

De studentes Josephine (20), Roos (19), Ella (19), Iris (20), Lola (18), Margje (20), Floor (20) en Bibi (20) hebben festivals het meest gemist, vertellen ze rond een kleed vol stokbrood, dips en salades in het Kralingse Bos. „Ik mis zelfs het gevoel dat het té druk is”, zegt Josephine. „Dat je je door een mensenmassa heen moet wurmen.”

Ze vonden het leven in coronatijd „monotoon” en „klein”. Ze hebben wel zo goed mogelijk dóórgeleefd en zeker ook afgesproken. Maar niets kon spontaan, alles moest gepland worden en in kleine groepjes. Roos: „Nu, en straks nog meer, kan je gewoon afspreken en gáán.”

Vooral de avondklok was vervelend, zegt Niek Diederiks (23) die even verderop met een vriend Prosecco drinkt uit plastic bekers. „Óf je moest al vroeg beginnen met drinken, want voor tien uur naar huis. Óf je moest tot half vijf blijven. Nu gaan we gewoon als we zin hebben en we gaan weg als we willen.”

Dit weekend zit hij met „een man of twintig, dertig”, vrienden van de studentenvereniging, in een scoutinghuis in Brabant.

Costa Brava

Ook de studentes zijn als een gek uitjes en vakanties aan het boeken. Ze gaan met z’n allen naar de Costa Brava in augustus. En een paar dagen naar Giethoorn, „Ik heb vier vakanties staan”, zegt Lola. „Ik vijf”, zegt Iris. „Als ik het huisje in Giethoorn meetel, zes!”

Ze voorzien een „feestjesfile” deze zomer. Alle weekenden zullen worden volgeboekt, en er moeten ook allerlei verjaardagen en feestjes worden ingehaald. Iris: „Aan het eind van de zomer zijn we allemaal overprikkeld.” Iedereen lacht.

Bas Star (in de vijftig) wordt er blij van. Hij werkt bij de reddingsbrigade in Noordwijk, als vrijwilliger, en regelt voor zijn werk de veiligheid van bouwplaatsen, overal in het land. Voor personeel en omwonenden. Vandaag houdt hij in de stralende zon de badgasten in de gaten. Star heeft alle begrip voor de maatregelen van afgelopen jaar – zijn vrouw én dochter werken in het ziekenhuis – en toch is hij opgelucht dat het leven weer normaal wordt. „Dat de avondklok eraf is, dat je gewoon naar een winkel kunt, dat ik mijn collega’s weer zal zien.” Hij wil nooit meer terug naar drie uur reistijd per dag, van Noordwijk naar Houten en terug, hij zal voortaan blijven zoomen. „Dat is een uitkomst. Maar ze af en toe echt weer zien, lijkt me fijn.”

Musea gaan deze zaterdag ook weer open. Het Kröller Möller, op de Veluwe, voortaan ook op maandag om de stilte van het afgelopen half jaar enigszins te compenseren. „Normaal hadden we in de zomermaandan 4.000 bezoekers per dag, nu zullen dat er 1.000 zijn want we werken nog steeds met tijdslots en reserveringen”, zegt de publiciteitsmedewerker. De aanmeldingen stromen binnen.

In de jeugdcompetitie mogen er vanaf zaterdag van de KNVB weer wedstrijden worden gespeeld, tussen clubs. Op de snelwegen rijden weer veel Duitse auto’s en caravans richting de Nederlandse kust. Er is een run op campingplaatsen en huisjes.

Hennie (74) en Truus (68) Molenaar uit Utrecht hebben eerst een mooi appartement in La Carihuela (Spanje) voor de wintermaanden geboekt. Dat feest kon afgelopen winter niet doorgaan en de winter daarvoor moesten ze eerder terug vanwege corona. Nu gaan ze kijken of ze voor een redelijke prijs in de zomer nog twee weekjes naar een hotelletje in Spanje kunnen.

Maar eerst staat een tocht met kinderen en kleinkinderen in een sloep door de Utrechtse grachten op het programma. En zodra de restaurants dit weekend weer opengaan, reserveren ze een Live Cooking-buffet bij Van der Valk, ook met de kinderen en kleinkinderen - het is al zo lang geleden dat ze met z’n allen - „een man of twaalf” - uit konden. Een ideaal concept, vindt Truus. „Je kiest zelf uit wat je wil eten en een kok maakt het dan klaar.”

Cees-Jan Hoogvliet (38) liet er helemaal geen gras over groeien. Op het moment dat Griekenland ‘geel’ werd, boekte hij voor hem en zijn vriendin een weekje Zakynthos en daar zijn ze nu. „We zijn de eerste Nederlanders in het hotel.” Ze hebben een quat gehuurd en het eiland verkend, met een speedbootje over het water geknald, op het hagelwitte strand gelegen en met een groepje uit het hotel een boottocht gemaakt. „Iedereen is opgetogen dat alles weer kan. Alleen de eerste dag werden mondkapjes gedragen.”

De reis naar Ibiza met een vriendengroep in augustus is ook al geboekt. Maar nóg meer dan vakantie miste Hoogvliet de restaurants. „Dat je ergens gaat zitten met vrienden, bediend wordt en lekker kunt eten en drinken. Meteen als we terug in Nederland zijn, zitten we ’s avonds in een restaurant.”

Van ellende maar gaan golfen

En, o ja, de sportscholen, ook zo fijn dat die weer open zijn. Hoogvliet was van ellende gaan golfen. „Dat had ik zonder corona nooit gedaan.” Hij vindt het leuk en is inmiddels best aardig in het spelletje.

Alle festivals die hij gemist heeft inhalen, zal niet lukken, denkt Hoogvliet. Hij heeft zeker acht vouchers liggen en sommige festivals plannen de nieuwe datum in hetzelfde weekend. „ Ik denk dat ik op mijn achtendertigste weer last ga krijgen van FOMO [Fear of Missing Out].”

