Kabinet wil ‘wokakkoord’ opschorten vanwege misbruik

Het demissionaire kabinet wil de huidige regeling waarmee restaurants gemakkelijk koks uit Azië naar Nederland kunnen halen, voorlopig opschorten. Dat heeft demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer. Het voorstel volgt op signalen uit de media dat restaurants misbruik maken van de regeling, die sinds 2014 voor het eerst van kracht is.

Het zo genoemde ‘wokakkoord’ houdt in dat Aziatische restaurants koks uit Azië mogen aantrekken om hier tijdelijk in de keuken te komen werken. Eerder dit jaar bracht onderzoeksplatform Investico voor De Groene Amsterdammer en Trouw aan het licht dat de regeling wordt misbruikt door de restaurateurs. Koks zouden dikwijls minder betaald krijgen dan was beloofd en in Nederland is toegestaan of ander werk moeten doen dan afgesproken.

Volgens minister Koolmees kunnen de signalen van misbruik duiden op mensensmokkel en mensenhandel, en moeten nieuwe aanvragen daarom voorlopig niet in behandeling worden genomen. Ondertussen wil het ministerie bekijken hoe de regeling in „aangescherpte vorm” terug kan komen. De huidige versie van de regeling is op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld, daarom wil Koolmees de Kamer gelegenheid geven te reageren op het voorstel voordat iets wordt doorgevoerd. Daar heeft de Kamer nu vier weken de tijd voor.