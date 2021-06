Initiatiefwetsvoorstel om ‘homogenezing’ te verbieden alsnog in de maak

D66, VVD, de Partij van de Arbeid en GroenLinks werken aan een initiatiefwetsvoorstel om zogenoemde ‘homogenezingstherapieën’ te verbieden. De partijen „komen samen met een initiatief om nu echt een einde te maken aan deze middeleeuwse praktijken”, aldus PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. „In Nederland moet iedereen zichzelf kunnen zijn”, stelt Tweede Kamerlid Jeanet van der Laan van D66. Homogenezingstherapieën kunnen onder meer psychische klachten veroorzaken, blijkt uit onderzoek. Volgens een woordvoerder van D66 willen de partijen het wetsvoorstel uiterlijk voor het einde van het jaar indienen.

De Tweede Kamer nam in 2019 en begin dit jaar wel al moties aan over een verbod op de conversiebehandelingen. Het demissionaire kabinet maakte vorige week bekend nog niet met een verbod op homogenezingstherapieën te komen, omdat het niet weet hoe deze succesvol bestreden kunnen worden. Wel stelt het kabinet een „verkenning” in om te onderzoeken met welke juridische methoden de praktijk tegen kan worden gegaan.

Juridische haken en ogen

Volgens de vier betrokken partijen handelt het kabinet daarmee niet snel genoeg. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld erkent dat het verbod „best een puzzel” is en stelt dat de schrijvers van het voorstel eerst zullen kijken naar de „juridische haken en ogen” van het verbieden van homogenezingstherapieën. „Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld: wanneer is iets een conversietherapie en wanneer vrijheid van godsdienst?”, aldus Westerveld. „We gaan ons inzetten om te zorgen dat we voor zulke vragen een oplossing vinden. Er moet een duidelijk signaal komen dat deze praktijk niet is toegestaan.”

Aanbieders van homogenezingstherapieën stellen homoseksuelen, biseksuelen en transgenders te kunnen ‘helpen’ met het veranderen of onderdrukken van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat in Nederland naar schatting vijftien therapeuten en organisaties, overwegend uit de christelijke geloofsgemeenschap, actief zijn die een dergelijke behandeling aanbieden. De therapieën kunnen leiden tot vereenzaming, depressie en suïcidale gedachten, concludeerden de onderzoekers.

