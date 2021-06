Inholland gaat onderwijs spreiden om spits in OV te voorkomen

OV-bedrijven, waaronder de NS, hebben afspraken met Hogeschool Inholland gemaakt om leerlingen en studenten voortaan gespreid te laten reizen. Het uitgangspunt is dat de colleges en lessen niet meer allemaal op hetzelfde moment beginnen, maar dat er een verschil komt in de aanvangstijden. De NS wil na de coronacrisis afscheid nemen van de ‘hyperspits’ en voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment de trein neemt.

„De coronacrisis heeft laten zien dat Nederland in staat is om zijn reisgedrag aan te passen”, zegt Tjalling Smit van de Raad van Bestuur van NS in een verklaring. „We moeten voorkomen dat we straks weer in het oude normaal terugschieten.” Hij wil het gesprek aangaan met andere onderwijsinstellingen om te praten over spreidingsafspraken.

Minder drukke spits

Vorig jaar maakten OV-bedrijven al landelijk afspraken om reizigers in coronatijd te spreiden. Daarna zijn de gesprekken doorgegaan om ook na de coronacrisis een minder drukke spits te hebben. Inholland is de tweede onderwijsinstelling die gaat spreiden. In Nijmegen gebeurt dat al sinds 2018. Radboud Universiteit, HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen pasten hun aanvangstijden toen aan. Het zorgde er volgens de NS voor dat het aantal treinreizigers op het drukste moment met 22 procent verminderde en dat het aantal reizigers in de bus op dat moment met 10 procent daalde.

Het idee om studenten uit de spits te weren, leidde enkele jaren geleden tot protest. In 2016 pleitte toenmalige NS-topman Roger van Boxtel ervoor om collegeroosters aan te passen om het spitsverkeer te ontlasten. Studenten beschouwden dat als ‘uitholling’ van hun ov-kaart. In de praktijk bleek dat universiteiten niet van plan waren om hun collegetijden aan te passen aan de piekuren.