Informateur Mariëtte Hamer ontvangt vrijdag rond 11.45 uur Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) om te spreken over de formatie. Hamer heeft van de Tweede Kamer tot 6 juni gekregen om te onderzoeken welke partijen willen onderhandelen over de „contouren van het te voeren beleid”. De NOS meldt echter op basis van bronnen dat de kans groot is dat Hamer om uitstel gaat vragen.

De kabinetsformatie lijkt de afgelopen dagen moeilijk te verlopen. VVD en D66 willen met het CDA reageren, maar het is onduidelijk hoe de rest van de coalitie er uit kan zien. D66 wil de PvdA en GroenLinks erbij, die alleen samen in een coalitie gaan zitten. Dat ziet CDA-voorman Wopke Hoekstra niet zitten, omdat hij te veel verschillen tussen zijn eigen partij ziet en de twee linkse partijen. Ook binnen de VVD is er weerstand tegen een coalitie met links. Een groep VVD’ers is donderdag een petitie gestart tegen regeren met GroenLinks.

Lees ook: Dit zijn de vier opties voor een nieuwe coalitie

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Informateur Hamer ontvangt Rutte en Kaag, waarschijnlijk meer tijd nodig