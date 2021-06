Gravelhater Medvedev kan zomaar de finale in Parijs halen

Het was een geintje, maar dan wel een met een serieuze ondertoon. Want natuurlijk zal Daniil Medvedev, de Russische nummer 2 van de wereld in het tennis, niet echt gedacht hebben dat hij pas in 2050 een eersterondepartij op Roland Garros zou kunnen winnen, zoals hij in december vorig jaar twitterde.

Maar het cynisme in zijn tweet kwam wel ergens vandaan. In vier voorgaande deelnames aan het toernooi in Parijs verloor Medvedev telkens in de eerste ronde. Ook toen hij op andere toernooien wel succesvol was – hij haalde onder meer de finale bij US Open in 2019 – en al bezig was de top-10 van de wereldranglijst te bestormen.

Gravel als ondergrond, het ligt de Rus niet. Sinds 2016 heeft hij maar 11 van de 31 partijen die hij op de baansoort speelde, gewonnen. Zijn geschiedenis met het gemalen baksteen verleidde hem in mei, tijdens een frustrerende eersterondepartij in Madrid, tot een woede-uitbarsting. Hij sloeg met zijn racket op het gravel en riep, als een klein kind: „Ik wil niet hier op deze ondergrond spelen”.

Voor op schema

Maar precies een maand later loopt Medvedev ver voor op zijn eigen schema van 2050. Na zijn overwinning vrijdag op de Amerikaan Reilly Opelka staat hij in de vierde ronde van Roland Garros. „Ik voel me goed deze week”, zei hij eerder al tegen Eurosport, na zijn overwinning op een andere Amerikaan, Tommy Paul. „Ik heb meer vertrouwen in mijn slagen en kan daarom gevarieerder spelen. Hopelijk ga ik gravel steeds leuker vinden, maar we gaan het zien.”

Medvedev heeft nu uitzicht op meer dit toernooi. Omdat Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer allemaal in de andere helft van het speelschema zijn geplaatst en US Open-winnaar Dominic Thiem al is uitgeschakeld, komt er vanuit de helft van het schema van Medvedev gegarandeerd een finalist die nog nooit een grandslamtoernooi heeft gewonnen.

Met grandslamfinales heeft de Rus inmiddels ervaring, hij heeft ze alleen nog niet gewonnen. Niet alleen verloor hij bij de US Open van Nadal, begin dit jaar verloor Medvedev de eindstrijd van de Australian Open van Djokovic. Nu lonkt, op zijn minst favoriete ondergrond, opnieuw een eindstrijd op een grand slam. Al zal Medvedev daarvoor wel moeten afrekenen met spelers als Alexander Zverev (vorig jaar finalist bij de US Open) en Stefanos Tsitsipas, die in 2020 de halve finale in Parijs haalde.

Geen vlakke groundstrokes

Dat Medvedev tot nu toe nog weinig goede resultaten op gravel heeft behaald, heeft te maken met zijn spel. De Rus haalt graag zijn punten binnen met vlakke groundstrokes die hij slaat vanuit heuphoogte met zijn forehand of dubbele backhand – die laatste slag speelt hij graag langs de lijn. Op gravel, waar de topspinballen hoog opstuiteren, zijn die slagen minder succesvol. Zelf heeft Medvedev in het verleden gezegd dat hij zijn bewegingssnelheid niet geschikt vindt voor gravel; plotseling wenden om dropshots en gehoekte spinballen te halen, daar is zijn lange, slungelige lijf minder goed toe in staat.

Aan de andere kant heeft Medvedev een compleet slagenarsenaal dat hem juist van pas zou moeten komen tijdens zijn partijen in Parijs. Omdat powertennis op gravel minder effectief is, spelen tactiek en variatie een grotere rol. En daarin is de Rus, die in zijn vrije tijd graag schaakt, een meester. Zijn service en backhand zijn onvoorspelbaar en moeilijk te lezen voor zijn tegenstanders, en hij heeft het uithoudingsvermogen om telkens weer lange rally’s aan te gaan.

Bij de laatste zestien treft Medvedev Cristian Garin, de nummer 23 van de wereldranglijst en een erkend gravelspecialist. De Chileen won vijf ATP-toernooien, allemaal op gravel. Medvedev speelde tot nu toe twee keer tegen hem: de eerste keer, in 2019 in Canada, won de Rus. Een maand geleden was Garin sterker. In Madrid. Op gravel.