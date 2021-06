Facebook: schorsing van accounts Trump zal zeker twee jaar duren

De schorsing van de Facebook- en Instagramaccounts van voormalig Amerikaans president Donald Trump zal zeker twee jaar van kracht blijven. Dat meldt Facebooktopman Nick Clegg vrijdagavond in een verklaring. Het besluit komt een maand nadat de Raad van Beroep van het bedrijf bepaalde dat de schorsing terecht was, maar dat er wel een termijn aan verbonden moest worden. Na twee jaar zal Facebook experts inschakelen om in te schatten of „het risico voor de openbare veiligheid” van de accounts is afgenomen. Daarna staan ze volgens het bedrijf blijvend onder toezicht, en worden ze verwijderd als Trump verdere overtredingen van de Facebookregels begaat.

Facebook kondigde met de termijn van de accountschorsing ook meteen een nieuw protocol aan: publieke figuren die platformregels overtreden in tijden van „publieke onrust en aanhoudend geweld”, kunnen voortaan op een schorsing van een maand tot twee jaar rekenen. De accounts van Trump werden geschorst omdat hij volgens Facebook het geweld goedkeurde dat in januari werd gepleegd bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Hij beging een „zware overtreding van onze regels”, schrijft Clegg, „waardoor hij de hoogst mogelijke straf krijgt die we onder ons nieuwe protocol kunnen geven”.

Verder kondigde het bedrijf aan dat materiaal geplaatst door politici niet meer anders behandeld wordt dan wat andere Facebook- en Instagramgebruikers plaatsen. In de regels van Facebook stond eerst dat regeringsleiders niet gemodereerd worden door Facebook, omdat de informatie die ze delen een inherente nieuwswaarde zou hebben. In de toekomst belooft Facebook het aan te kondigen in het „zeldzame geval” dat het bedrijf de nieuwswaarde van een bericht zwaarder vindt wegen dan de mogelijke invloed op de openbare orde.

