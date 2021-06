Europese belastingen zijn nu wel/geen goed idee

De slepende discussie over Europese belastingheffing is opnieuw actueel. Dat is het gevolg van de vraag hoe bijvoorbeeld de verduurzaming van de Europese economie moet worden gefinancierd. Nieuwe Europese financieringsstructuren zoals Europese heffingen (‘eigen middelen’) staan nu hoog op de agenda. De nieuwe Tweede Kamerleden Nilüfer Gündogan (Volt) en Derk Jan Eppink (JA21) twisten per WhatsApp over de stelling: het is noodzakelijk om zo snel mogelijk een Europese belasting in te voeren.

Derk Jan Eppink is DJE. Nilüfer Gündogan is NG

DJE: „Wie meer EU wil, bepleit EU-belastingen. Dat is logisch. Wat niet logisch is, is Frankrijk „extreem islamofoob” noemen. Zoals collega Gündogan deed in Het Financieele Dagblad. De Franse ambassadeur was boos. Ik steun de ambassadeur. Frankrijk was wellicht te lang te laks met immigratie. De Franse bevolking lijdt onder terreurdaden. Dit is nu thema nummer 1. Als de verkiezingen volgend jaar een referendum over president Macron wordt, ben ik niet zeker of hij wint. Wat dan? Frankrijk is een land van romantiek. In de Franse politiek leidt dat tot revoluties. Mijn geachte collega zaait woorden waarmee zij Marine Le Pen oogst als Président de la République. En dat voor Volt.”

NG: „Frankrijk is het land van ideeënrijkdom en van intellectueel debat — van Voltaire, Rousseau en Sartre. De geschiedenis van het land telt vele inspirerende pagina’s en, zoals bij ieder groot land, ook enkele pijnlijke. Maar de Fransen gebruikten de ervaringen uit het verleden om tot nieuwe oplossingen te komen. Robert Schumann en Jean Monnet zijn niet voor niets de pères fondateurs van de huidige EU. Ook nu telt het land grote denkers, zoals Thomas Piketty, die pleit voor meer vermogensbelasting. Of Gabriel Zucman, die belastingconcurrentie tussen landen „een pervers proces” noemt. Als Macron hun agenda meer zou aanjagen, dan creëren wij een Europa van en voor Europeanen in vrijheid, gelijkheid en broederschap.”

Derk Jan Eppink is lid van de Tweede Kamer namens JA21.

DJE: „Dat klinkt als een geloofsbelijdenis. In Frankrijk is de hoge belastingdruk juist het probleem. Zie de gele hesjes. Het kan zich niet hervormen en belastingen plus schulden lopen op. Dat dreigt nu ook in de EU. Er komt een EU-noodfonds van intussen ruim 800 miljard euro. De Commissie leent dat geld op de kapitaalmarkt en uiteindelijk zijn het de burgers die dat moeten terugbetalen via ‘nieuwe Europese belastingen’. Onze lastendruk zal al stijgen door extra ‘groene belastingen’. Daar komen de Europese bij. Er is een grens aan de integratiecapaciteit. Ook bij de burgers.”

Nilüfer Gündogan is lid van de Tweede Kamer namens Volt.

NG: „We hebben het hier niet over extra belastingen, maar over het Europees maken van een deel van de belastingen — zodat bedrijven lidstaten niet langer tegen elkaar uit kunnen spelen. Want als atheïst kijk ik liever naar de feiten. We zien dat landen elkaar beconcurreren om met zo laag mogelijke belastingen zo groot mogelijke bedrijven binnen te halen. Facebook en Booking.com betalen hierdoor niet hun fair share, terwijl hun werknemers onevenredig veel betalen. Het moet de heer Eppink, die in de Verenigde Staten en Brussel heeft gewoond, toch zijn opgevallen dat de ongelijkheid hierdoor alleen maar groter wordt. Als hij een remedie zoekt tegen de opkomst van een partij als Le Pen, dan kan hij beter deze ongelijkheid aanpakken.”

DJE: „Het gaat over ‘nieuwe eigen middelen’ van de EU, dus wel degelijke nieuwe, extra belastingen. Denk aan de CO 2 -taks, de financiële transactietaks, een digitale taks. De vraag is of de inkomsten uit deze nog in te voeren belastingen genoeg zijn om het geleende kapitaal voor het noodfonds terug te betalen. Zo niet, staan de lidstaten borg, met Nederland voor 43 miljard euro. U bent voor belastingharmonisering zoals de vennootschapsbelasting. Dat is wat anders. Ierland heeft een laag tarief met 12,5 procent. Frankrijk 34,3 procent. Nederland zit tussen de 20 en 25 procent. Een zekere belastingconcurrentie is nodig om te voorkomen dat die tarieven de pan uitrijzen. In plaats van meer concurrerend te zijn, wil Frankrijk die tarieven verhogen. Via de EU. Dat is heel slecht voor vestigingsland Nederland.”

NG: „Heer Eppink, u grossiert in bezwaren en blijft hangen in nostalgie. Waar bent uzelf eigenlijk voor en wat wilt u bereiken? We zien grootschalige belastingontwijking. En we staan voor uitdagingen die de landsgrenzen allang zijn ontstegen — zoals klimaatverandering en toenemende sociale ongelijkheid. Klaas Knot noemde het beprijzen van CO 2 deze week nog het belangrijkste middel voor het tegengaan van klimaatverandering. Laten we bij het invoeren van die taks gewoon erkennen dat de gezamenlijke Europese markt al decennia bestaat, en meteen voor een Europese belasting kiezen. Dat levert ook de middelen op waarmee we die grote uitdagingen kunnen aanpakken. En: willen we sociale ongelijkheid aanpakken? Dan hebben we inderdaad harmonisatie van belastingtarieven nodig. We moeten niet blijven steken in het verleden. Het is tijd dat u de rapporten van The Economist en de OESO ter harte gaat nemen en met oplossingen komt voor de 21ste eeuw. De Amerikaanse president Joe Biden is zelfs al een stap verder: hij pleit voor een wereldwijd belastingtarief.”

DJE: „Ik zie dat u de filosofie huldigt van ‘grote stappen, snel thuis’. Biden wil een wereldwijde vennootschapsbelasting van 21 procent als de hele wereld meedoet. En dat zal niet gebeuren. U vraagt wat ik wil. Ik denk niet dat een EU met nieuwe Europese belastingen en een Commissie als Europese regering de oplossing is. Zij zal de democratie verdrukken. Er is een grens aan het integratievermogen. Zie de vaccin-aankoop van de Commissie. Werd een flop met hoge kosten, vooral aan mensenlevens. Ik heb het verkiezingsprogramma van Volt gelezen. En zie overeenkomsten. Volt en JA21 zijn beide voor referenda. Dat is een groot verschil met de voormalige regeringspartijen. Zij schuwen een correctie ‘van onderop’. Laten we Europese belastingen voorleggen aan de burger in een referendum. Wij kunnen het voorstel samen indienen. Ik nodig u uit. Of bent u bang voor de burgers van Europa?”

NG: „Helaas, meneer Eppink. U heeft het verkiezingsprogramma van Volt niet goed gelezen. Kan gebeuren, maar wij zijn niet voor referenda. Wij zijn voor burgerfora. Daarmee worden burgers vanaf het begin bij het beleid betrokken. Wij spelen hen niet tegen elkaar uit met het nationalisme dat vrij spel geeft aan techgiganten en multinationals. Wij zijn voor Europese belastingen zodat alle Europeanen kunnen genieten van de welvaart die we hier met elkaar verdienen. Laten we dan ook samen optrekken, u en ik, en een petitie opzetten voor de Europese regeringsleiders. Dan werken we samen aan die Europese democratie.”