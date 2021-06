Edmund de Waal en het tragische lot van een rijke, Parijse bankiersfamilie

Een ‘wonderschoon’ en ‘briljant’ boek: onze recensent Jeroen van der Kris is lyrisch over Brieven aan Camondo, het nieuwe werk van de Britse schrijver Edmund de Waal. Wat maakt deze pottenbakker zo'n intrigerende en talentvolle schrijver? Dit boek draait om het waargebeurde, dramatische verhaal van de Camondo’s, een Joodse bankiersfamilie die zich in de jaren 1870 in Parijs vestigde. Ze betrokken een adembenemend stadspaleis en bevonden zich in de hoogste kringen van de stad - even verderop woonden de Rothschilds.

Hun zoon stierf voor het vaderland, hun huis hing vol met de grootste privécollectie achttiende-eeuwse Franse kunst. Kon een Joodse familie meer geassimileerd zijn? De Camondo’s konden nog zo Frans zijn, voor de nazi’s en hun handlangers waren zij gewoon Joden. Des te pijnlijker is daardoor de confrontatie met de harde feiten van de Jodenvervolging in Frankrijk in het boek van De Waal.

Aan de hand van brieven en een rondgang door een huis waar het allemaal gebeurd is vertelt De Waal het verhaal van deze dramatische Joodse familiegeschiedenis.

Wat maakt dit boek zo sterk en origineel? In deze aflevering van Tussen de regels gaat presentator Michel Krielaars in gesprek met non-fictie redacteur Jeroen van der Kris en journalist Hans Steketee.