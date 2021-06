Duitse kardinaal biedt ontslag aan vanwege kerkelijk misbruikschandaal

De Duitse kardinaal Reinhard Marx heeft zijn ontslag ingediend bij paus Franciscus. Hij wil naar eigen zeggen verantwoordelijkheid nemen voor het decennialang verhulde seksueel misbruik door kerkelijke leiders, zo schrijft hij in zijn ontslagbrief (pdf) aan de paus. Marx is naast kardinaal ook aartsbisschop van het Aartsbisdom München en Freising. De ontslagbrief zelf stamt van eind mei, maar werd vrijdag gepubliceerd.

Marx noemt het misbruik door kerkelijke functionarissen van de afgelopen decennia een „catastrofe” die volgens hem het gevolg zijn van institutioneel falen. „Sommige leden van de Katholieke Kerk weigeren te geloven dat er in dit opzicht een gedeelde verantwoordelijkheid is”, aldus Marx. „Ik heb stellig een andere mening.”

Misbruikschandalen

De kardinaal zegt het onjuist te vinden om de misbruikschandalen slechts aan het verleden te koppelen en op die manier te „begraven”. „Ik heb het gevoel dat ik mezelf persoonlijk schuldig en verantwoordelijk heb gemaakt door te zwijgen, niet te handelen en te veel te focussen op de reputatie van de Katholieke Kerk”, schrijft de kardinaal. Met zijn ontslag hoopt hij „een persoonlijk signaal af te geven voor een nieuw begin, voor een nieuw ontwaken van de Katholieke Kerk”. In 2018 bleek uit onderzoek naar seksueel misbruik in de Katholieke Kerk in Duitsland dat er tussen 1946 en 2014 zeker 3.500 misbruikgevallen waren.

Marx staat bekend als een progressieve kracht binnen het katholieke geloof. Hij pleitte eerder voor meer openheid rondom de misbruikschandelen binnen de Katholieke Kerk en vond dat de Katholieke Kerk excuses moest maken voor de manier waarop homoseksuelen in het verleden behandeld zijn door het instituut.