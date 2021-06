Brussel en Londen onderzoeken machtsmisbruik Facebook

In een gelijktijdig offensief openen Europese en Britse toezichthouders een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Facebook. Vrijdag lieten Brussel en Londen in afzonderlijke verklaringen weten te bekijken of het platform mededingingsregels overtreedt door zelf verzamelde data te gebruiken om voordeel te hebben ten opzichte van concurrenten. Met het onderzoek, waarover de Financial Times eerder al berichtte, voegt Facebook zich bij de andere grote technologiebedrijven Amazon, Google, Apple en Microsoft, op wie de Europese mededingingsautoriteiten hun pijlen al eerder richtten.

Het vermoeden bestaat dat Facebook data die het verzamelt over adverteerders gebruikt om concurrentievoordeel te hebben tegenover diezelfde adverteerders, onder meer op zijn eigen advertentiedienst ‘Marketplace’. Op ‘Marketplace’ kunnen Facebook-gebruikers advertenties plaatsen en zo bijvoorbeeld spullen verkopen of aankopen. Daarmee is de dienst een directe concurrent van andere verkoopdiensten als Ebay. Tegelijk adverteren dat soort diensten zelf ook op Facebook, waardoor het platform gegevens over hen verzamelt en die vervolgens kan gebruiken om ze af te troeven.

Lees ook: De vijf redenen waarom Big Tech nu getemd wordt door de EU

„Facebook verzamelt enorme hoeveelheden gegevens over de activiteiten van zijn gebruikers, waardoor het zich heel specifiek kan richten op bepaalde klantgroepen”, aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) in een verklaring. ,,We zullen in detail bekijken of deze gegevens Facebook een ongepast concurrentievoordeel geven, met name in de sector van online advertenties, waar mensen elke dag goederen kopen en verkopen, en waar Facebook ook concurreert met bedrijven waarvan het gegevens verzamelt.” Daarnaast kijkt de Commissie ook breder naar de manier waarop ‘Marketplace’ verweven is met de rest van het sociale netwerk en of het Facebook andere voordelen oplevert.

Door het vertrek van de Britten uit de EU voert Londen sinds januari weer vooral zaken via zijn eigen mededingingsautoriteit, maar het gelijktijdig aangekondigde onderzoek laat zien dat de afstemming nog altijd groot is. Zowel Brussel als Londen lieten vrijdag weten nauw met elkaar te zullen samenwerken in het onderzoek naar Facebook.

In een reactie liet het bedrijf vrijdag weten mee te zullen werken, maar er vanuit te gaan dat uit het onderzoek geen klacht zal volgen omdat Marketplace juist „mensen meer keuzes geeft in een hoog competitieve omgeving met veel grote gevestigde spelers.” Of het uiteindelijk tot een klacht komt, zal nog een tijdje onzeker blijven. Vergelijkbare onderzoeken duren niet zelden een jaar of langer. Mochten Brussel en Londen machtsmisbruik bewezen achten, dan kan Facebook zich opmaken voor een miljardenboete, zoals de Commissie die eerder al oplegde aan bedrijven als Apple en Microsoft.