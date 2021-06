Booking betaalt staatssteun terug na commotie om bonussen

Booking.com stort de ongeveer 65 miljoen euro terug die het vorig jaar als crisissteun ontving van de Nederlandse overheid. Daarover heeft het bedrijf de regering vrijdag geïnformeerd.

Het besluit volgt op een week waarin politici en burgers massaal hun weerzin uitten over het bonusbeleid van het boekingsbedrijf. Eind vorige week onthulde NRC dat het driekoppige bestuur van Booking Holdings, het Amerikaanse bedrijf achter de Amsterdamse hotelwebsite, samen aanspraak maken op een bonus van ongeveer 28 miljoen euro, voornamelijk in de vorm van aandelenpakketten die de bestuurders in de komende drie jaar kunnen verzilveren. Ook de bonussen van het reguliere Booking-personeel zijn afgelopen jaar op peil gebleven. Medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen gemiddeld 80 procent van hun maximale bonus.

De beloningen, vooral die voor de drie Amerikaanse topmannen, veroorzaakten woedende reacties, onder meer van vrijwel de volledige Tweede Kamer. Booking.com deed vorig jaar voor zo’n 65 miljoen euro een beroep op de NOW-steunregeling van de Nederlandse overheid, bedoeld om de salarissen door te betalen . Staatssteun ontvangen én miljoenenbonussen uitdelen vonden Kamerleden „schandalig en immoreel”, „asociaal” „verwerpelijk en schandelijk,” „aasgierengedrag” en „een treurige wanvertoning”.

In een Kamerdebat op woensdag diende SP-Kamerlid Bart van Kent daarom „namens 141 Kamerleden” (van de 150) een motie in waarin stond „dat Booking.com ten minste het uitgekeerde bedrag aan bonussen moet terugbetalen”. Ook minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66), zei gevloekt te hebben bij het nieuws, maar niet over juridische gronden te beschikken de steun terug te vorderen.

Altijd op tafel

Dat hoeft nu dus ook niet meer. Het moreel appèl is voldoende gebleken: Booking gaat de miljoenen terugbetalen. Een woordvoerder van het bedrijf schrijft in een reactie „het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd” te hebben en zich bewust te zijn van „de gevoeligheid van het onderwerp”. Volgens de woordvoerder lag de mogelijkheid om terug te storten „altijd op tafel”, maar stelde het bedrijf de beslissing uit tot het „financieel in stabieler vaarwater” zou zijn. „Met de maatschappelijke vraag die ons nu gesteld wordt, en terwijl we op weg zijn naar herstel, halen we deze beslissing naar voren”, aldus het bedrijf.

Booking beleefde door de coronapandemie een dramatisch jaar. Het aantal geboekte overnachtingen daalde met bijna 60 procent ten opzichte van 2019. Het herstel verloopt moeizaam, zeker in Europa waar Booking een groot deel van zijn omzet haalt.

Om de crisis het hoofd te bieden, sneed Booking in de kosten en leende het ruim 3 miljard euro. Ook ontving het bedrijf, dat in 2019 nog 4,6 miljard euro winst boekte, ruim 100 miljoen aan staatssteun, waarvan het grootste deel uit Nederland.

Drie maanden later volgde alsnog een reorganisatie. Bijna een kwart van de 26.000 medewerkers van Booking Holdings verloor zijn baan. In Amsterdam betrof het zo’n duizend werknemers, van wie de meesten vertrokken op basis van een vrijwillige vertrekregeling. Dankzij miljarden aan kostenbesparingen, vooral op marketinguitgaven, slaagde Booking Holdings erin 59 miljoen dollar winst te maken over 2020.