Australische media beboet om berichtgeving over misbruikzaak kardinaal Pell

Twaalf Australische nieuwsmedia krijgen een boete omdat zij het publicatieverbod over de misbruikzaak omtrent kardinaal George Pell hebben verbroken. Dat heeft de rechtbank in de staat Victoria vrijdag geoordeeld, zo melden internationale persbureaus. De nieuwsorganisaties in kwestie krijgen boetes van verschillende hoogtes opgelegd, die bij elkaar optellen tot een bedrag van ruim 1,1 miljoen Australische dollar (700.000 euro). Pell werd in 2018 veroordeeld voor het misbruiken van twee minderjarige jongens en werd vorig jaar in hoger beroep weer vrijgesproken.

De nieuwsmedia in kwestie berichtten in 2018 over Pells veroordeling, terwijl de rechtbank een publicatieverbod (een zogeheten gag order) had ingesteld om te garanderen dat hij een eerlijk proces zou krijgen dat niet zou worden beïnvloed door de media. De meeste getroffen nieuwsmedia vallen onder de mediabedrijven Nine Entertainment en News Corp van mediatycoon Rupert Murdoch. Volgens de rechter hebben de twaalf nieuwsorganisaties zichzelf de rol van de rechtbank „toegeëigend” door het verbod te overtreden. De hoogste boete, van 400.000 Australische dollar, is voor de krant The Age.

Pell werd in 2018 veroordeeld tot zes jaar cel voor het misbruiken van twee dertienjarige koorknapen in de jaren negentig, toen hij aartsbisschop van Melbourne was. Hij was daarmee de hoogste geestelijke van de katholieke kerk die ooit werd veroordeeld voor seksueel misbruik. Pell heeft de beschuldigingen altijd ontkend en ging tegen zijn veroordeling in beroep. Het Australische hooggerechtshof oordeelde vorig jaar dat de oorspronkelijke zaak te zwaar leunde zwaar op één getuigenis, die van een van de mannen die stelde misbruikt te zijn. Daardoor was er „gerede twijfel” mogelijk over Pells schuld. Hij kwam vorig jaar vrij en kan niet opnieuw opnieuw voor dezelfde aanklachten worden berecht.

