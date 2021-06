Vliegtuigen uit opslag vormen risico

Luchtvaartmaatschappijen moeten meer alert zijn op veiligheidsrisico’s als zij toestellen uit hun winterslaap halen die lang geparkeerd stonden tijdens de pandemie. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De raad stuurde donderdag een waarschuwing aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen.

Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder op de luchtvaart, zegt maatschappijen al langer te wijzen op de problemen die kunnen voorkomen als zij toestellen na lange tijd weer uit de opslag halen.

De OVV onderzoekt momenteel twee ernstige incidenten met vliegtuigen die enige tijd niet waren gebruikt vanwege de pandemie. Op 3 oktober 2020 moest een Boeing 737-8K5 van de luchtvaartmaatschappij TUI Fly vlak na de start terugkeren naar Schiphol. Een van de hoogte- en snelheidsmeters liet verkeerde informatie zien. Op 24 april 2021 overkwam de bemanning van een Transavia-toestel iets vergelijkbaars. Vlak na de start van Rotterdam The Hague Airport gaven de hoogte- en snelheidsmeters van gezagvoerder en copiloot foutieve waarden aan. Het toestel week uit naar Schiphol.

In beide gevallen kon op het zicht of met vervangende apparatuur veilig worden geland. „Piloten zijn hierop getraind en op geen enkel moment waren passagiers of crew in gevaar”, zegt een woordvoerder van TUI.

Het luchtdruksysteem van vliegtuigen wordt vaak afgedekt tegen insecten

Kleppen en leidingen

Vooruitlopend op een definitief rapport stelt de OVV dat beide incidenten zijn veroorzaakt doordat een systeem dat de luchtdruk meet niet adequaat weer in gebruik is genomen. Als een toestel langere tijd wordt geparkeerd, wordt het luchtdruksysteem afgedekt. Zo raken leidingen niet verstopt door bijvoorbeeld insecten. Bij de herstart worden ook leidingen losgemaakt en gereinigd.

Bij het ene incident was een afdekking niet verwijderd, bij het andere waren leidingen niet correct aangesloten. „Er bestaat voor bemanningen geen mogelijkheid het luchtdruksysteem voor aanvang van de vlucht te testen”, aldus de OVV.

Transavia stelt dat direct na het incident maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. „Bij alle toestellen die langdurig geparkeerd hebben gestaan is een extra inspectie uitgevoerd”, zegt een woordvoerder. Ook voert een tweede monteur een inspectie uit van de drukgevoelige systemen (‘vier-ogen-principe’).

Niet alleen de Nederlandse instanties waarschuwen voor de risico’s bij het vliegklaar maken van geparkeerde toestellen. Ook de internationale luchtvaartorganisatie IATA, het Europese agentschap EASA en verzekeringsmaatschappijen zoals AON vragen al langer aandacht voor de risico’s die spelen als vliegtuigen ‘uit de mottenballen’ worden gehaald.

Door de coronacrisis stond vorig jaar een groot aantal vliegtuigen aan de grond. In april 2020 ging het wereldwijd om meer dan de helft van de 32.000 toestellen. Transavia bijvoorbeeld zette alle toestellen elf weken stil tijdens de eerste lockdown.

Onderzoeksbureau Cirium meldt dat in april 2021 wereldwijd 9.400 toestellen geparkeerd stonden (en 22.300 toestellen vlogen). In Europa, waar nu minder wordt gevlogen dan in landen met een grote binnenlandse markt als de VS en China, stonden volgens Cirium ruim 2.900 toestellen geparkeerd; 4.600 toestellen vlogen.

Parkeervliegveld

In Nederland staat nog één vliegtuig geparkeerd. Dat is één van de acht vliegtuigen van TUI Fly. Eind juni neemt de vakantievlieger twee nieuwe Boeings 737 MAX in gebruik.

KLM, Transavia en Corendon melden dat zij geen vliegtuigen meer in opslag hebben. „Wij hebben sinds juni geen toestellen meer geparkeerd staan”, aldus een woordvoerder van KLM. „Al onze vliegtuigen zijn in operatie.” Volgens de woordvoerder heeft KLM de afgelopen maanden alle toestellen „in een vliegende conditie gehouden”. Op Groningen Airport Eelde stonden begin mei 2021 nog acht toestellen geparkeerd. Op Schiphol-Oost ging het om veertien toestellen. Dit zijn de enige twee locaties waar KLM toestellen had geparkeerd.

Het grootste ‘parkeervliegveld’ van Europa is Teruel, in de woestijn tussen Madrid en Barcelona. Daar kwam op 1 juni de twintigste Airbus A380 aan, met 544 stoelen het grootste passagiersvliegtuig van de wereld. Veel spotters houden van deze dubbeldekker. Maar het handjevol maatschappijen dat vliegt met het immense toestel is niet altijd meer overtuigd van de A380. Misschien is het te groot geworden voor de moderne luchtvaart na covid-19 en is Teruel de laatste bestemming van veel A380’s.