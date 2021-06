Wat als je tweede prik midden in je vakantie valt?

Zodra de kinderen van Nick Jagt (41) uit Heemstede vakantie hebben, half juli, wil hij direct met zijn gezin op pad. Het liefst naar Tanzania, maar anders met de caravan naar het zuiden. „We zijn echte reizigers, we willen graag herinneringen maken met onze kinderen.” De vakantie van vorig jaar, naar Thailand, ging ook al niet door.

Maar de prikdata leken de planning te doorkruisen: de tweede viel op 26 juli, in Rijswijk. Op advies van de overbuurman belde Jagt de GGD, en toen kon hij ineens al twee weken eerder terecht – in Amsterdam. Voor de zekerheid neemt hij dan zijn gele boekje mee waar de GGD een stempel in kan zetten: „Ik vertrouw er niet op dat de overheid het vaccinatiepaspoort op tijd heeft geregeld.”

Voor veel Nederlanders, vooral die onder de vijftig, is het spannend wanneer de tweede prik valt: vaak is dat midden in de zomervakantie. Te laat dus om met een vaccinatiepaspoort de grens over te kunnen – hoewel sommige landen misschien ook één prik zullen accepteren. Maar nog los van het paspoort is het onhandig als de prik is gepland terwijl de aspirant-geprikte elders vertoeft.

Andere tijd of plek

In de praktijk blijkt de oplossing vaak snel gevonden. Wie in Nederland op vakantie gaat, kan aan de GGD vragen om een andere locatie voor de tweede prik. Dat deden bijvoorbeeld Wim de Graaf (69) en zijn vrouw uit Hoofddorp: hun tweede Pfizer is wegens hun Twentetrip verplaatst naar Hengelo.

Voor reizigers naar het buitenland gaat deze vlieger niet op. Zij kunnen het best even bellen naar de GGD, zegt een woordvoerder. De tweede prik kan ook later gepland worden, er mag maximaal twaalf weken tussen de prikken zitten.

Vakantiegangers op Schiphol moeten soms op het laatste moment hun reisplannen aanpassen. Lees ook: En toen ging de reis ineens naar Portugal

Maar bellen heeft nog een voordeel: beide afspraken blijken vaak ook eerder te kunnen. Dat merkte niet alleen Nick Jagt, maar ook Marlies Melenhorst (42) uit Deventer. Al een tijd geleden boekte zij twee appartementen in Frankrijk, om samen met haar man en twee kinderen even drie weken „off the beaten track” te spenderen. Toen de tweede prik midden in die weken bleek te vallen, probeerde ze die naar achteren te verplaatsen. Tot haar verrassing kon ze ineens voor beide prikken ruim een week eerder terecht. „Ik ben niet door roeien en ruiten gegaan, maar het kwam toevallig zo uit.”

Erik Riemens (48) uit Zwolle overkwam hetzelfde: vanwege een voorgenomen verblijf in Tenerife had hij bezwaar tegen zijn tweede prikdatum, op 15 juli. „Ik zei tegen de telefoniste: ik wil er best een stukje voor rijden. We hebben een cirkeltje rond Zwolle getrokken en toen kwam ze uit in Meppel. Daar kon ik al op 7 juli terecht.”

Postcode veranderd

Ook in het online-afspraaksysteem blijkt een gunstiger datum snel gevonden. Daan Dirven (47) veranderde de laatste cijfers van zijn postcode, en kon toen nét voor z’n vakantie naar Frankrijk ingepland worden. Johan Vermij (47) uit Ede had van mensen gehoord dat je betere opties krijgt als je de pagina ververst. Nu wordt hij geprikt in Tiel – niet om de hoek, maar wél op tijd voor de vakantie met zijn vrouw en drie kinderen naar Catalonië. „Dat uurtje rijden naar Tiel is het mij wel waard.”

Er is in theorie natuurlijk ook een andere optie: kiezen voor Janssen, waarbij een tweede prik niet nodig is. Mensen van onder de veertig jaar krijgen nu op advies van de Gezondheidsraad Pfizer of Moderna, maar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) onderzoekt of Janssen kan worden aangeboden als ‘keuze-optie’. Wanneer dit mogelijk is, kan een woordvoerder van het ministerie van VWS nog niet zeggen. „Er zitten nog wat juridische haken en ogen aan. Voor het geven van zo’n optie moet sprake zijn van informed consent: mensen moeten goed worden voorgelicht over de risico’s.”

Lees ook: Wat zijn de vakantiekansen voor Nederlanders in …?