Mijn vrouw en ik zijn gek op germanismen. We kijken ook graag Duitse krimi’s. We zetten dan wel de Duitse ondertiteling aan vanwege de Duitse dialecten.

In een zo’n krimi vloekte een inspecteur: „Verflucht!”

Het werd keurig ondertiteld met „Verflucht.”

Ik las daar echter het Nederlandse verf-lucht in.

Dus vloek ik nu in het Nederlands met: verflucht!

