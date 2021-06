Veertig jaar Corbino

In de schitterende Corbinobijbel een boek waarin ruim 200 foto’s verzameld van, meestal, beroemdheden lijkt Corbino op zoek naar de essentie van de geportretteerde. Corbino wilde echter in dit boek meer dan alleen laten zien wie hij de afgelopen veertig jaar voor de camera had. „In mijn werk figureren voor wie het wil zien Johannes de Doper, Pontius Pilatus en Maria Magdalena. Zonde, mededogen, overgave, opstanding en geloof regeren mijn oog en oordeel”. Het resultaat is een bijbel vol uiteenlopende verhalen die aan betekenis winnen als je er opnieuw naar kijkt, op zoek naar de grote verhalen achter de beelden.