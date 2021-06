Ruim 1,3 miljard euro extra voor aanvullen tekorten jeugdzorg gemeenten

Gemeenten krijgen volgend jaar 1,314 miljard euro extra om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag weten, na overleg tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het geld komt boven op de 300 miljoen euro die eerder was toegezegd.

Een arbitragecommissie oordeelde vorige week dat gemeenten zeker 1,9 miljard euro extra nodig hebben om in 2022 goede jeugdzorg te kunnen verlenen. De commissie stelde vast dat de jeugdzorg kampt met een gat in de begroting van 1,7 miljard euro. Naast het toegezegde geld werden afspraken gemaakt over kostenbesparingen, waarmee naar verwachting 214 miljoen euro kan worden bespaard. „Doorgaan op dezelfde weg is geen optie”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) hierover. De 1,314 miljard euro is alleen bedoeld voor 2022, maar het oordeel van de arbitragecommissie geldt volgens een verklaring van het ministerie en de VNG als „zwaarwegende inbreng voor de kabinetsformatie”.

Blokhuis erkent dat de jeugdzorg onder „grote druk” staat. „De oplossing voor de lange termijn is niet alleen een kwestie van geld, er zijn ook maatregelen voor nodig.” Met de verschillende betrokken partijen - zorgaanbieders, beroepsorganisaties, cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen en toezichthouders - moeten afspraken gemaakt worden voor „noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel”.

Lucht

VNG-voorzitter Jan van Zanen is tevreden met het extra geld. „Dat geeft lucht. Maar we zijn er nog niet.” Hij gaat er vanuit dat een nieuw kabinet zich aan het oordeel van de arbitragecommissie houdt en er dus ook na 2022 geld vrijgemaakt zal worden voor de jeugdzorg. Van Zanen ziet het nu toegezegde geld als „mogelijkheid” om „stappen te zetten” voor de toekomst.

Sinds 2015 dragen Nederlandse gemeenten de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van jeugdzorg, omdat werd gedacht dat ze dit efficiënter en goedkoper zouden kunnen verstrekken. Dit bleek een misvatting: de vraag naar jeugdzorg steeg en de kosten per kind namen toe. Gemeenten waren daar niet op voorbereid, waardoor de tekorten en wachtlijsten in de jeugdzorg opliepen.

