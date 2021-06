Ploumen fel over Hoekstra: hou op met nee zeggen

PvdA-leider Lilianne Ploumen toonde zich donderdag na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer uiterst kritisch over CDA-leider Wopke Hoekstra. Nadat Hoekstra eerder deze week had gezegd liever niet met GroenLinks én de PvdA te willen regeren, reageerde Ploumen donderdag geagiteerd: „Het ging bij anderen vooral over wat ze niet wilden, over allerlei schijnbewegingen. Wopke Hoekstra, hou op met ‘nee’ zeggen. Daar zitten de mensen thuis niet op te wachten.”

„Kennelijk vindt hij de verschillen tussen de PvdA en het CDA groter dan die tussen zijn partij en Forum in Brabant”, vervolgde ze over Hoekstra. Ploumen zei over „het oplossen van de problemen in Nederland” te willen praten en niet over de inhoudelijke onenigheden tussen de partijen. „Hoekstra zegt wel steeds ‘vooruit met de geit’, maar ik laat het aan jullie verbeelding over of de geit ook echt onderweg is.”

De PvdA-leider bleef donderdag herhalen dat ze niet zonder GroenLinks in een kabinet stapt. Ploumen zei te spreken namens de PvdA „en een beetje namens GroenLinks”. Ze sprak een uur met informateur Hamer, onder meer over oplossingen voor problemen zoals het woningtekort en het economisch herstel na de coronacrisis. Na Ploumen was het de beurt aan Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Donderdagmiddag volgen GroenLinks-voorman Jesse Klaver en D66-leider Sigrid Kaag.

