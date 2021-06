Organon wil zichzelf opnieuw uitvinden

Zelden zal er zo ver van New York applaus hebben geklonken voor een beursgang als donderdagmiddag half vier. Met het luiden van de traditionele bel op de New York Stock Exchange door Organon-topman Kevin Ali keert een bekende naam uit het verleden terug. De geneesmiddelenfabrikant werd vorige eeuw bekend doordat het de anticonceptiepil ontwikkelde. In Oss, de bakermat van het bedrijf, werd de heropleving van ‘hun’ Organon ook gevierd.

Veertien jaar geleden verdween in Oost-Brabant de naam van de gevel toen de Amerikaanse farmaceut Schering-Plough Organon overnam. Later ging dat bedrijf op in branchegenoot MSD. Die overgang ging in Oss gepaard met veel boosheid. Onderzoeksfaciliteiten werden gesloten en er verdwenen 1.500 banen.

Vorig jaar liet MSD-topman Kenneth Frazier weten dat de anticonceptiepil niet langer bij de andere delen van het bedrijf past. MSD wilde zich meer richten op rendabele onderdelen als innovatieve kankermedicijnen en vaccins. Vandaar dat het concern een aantal onderdelen afsplitste onder de oude naam Organon. Speerpunten daarin zijn onder meer biosimilars (goedkope versies van biologische medicijnen), een reeks oudere merkgeneesmiddelen en medicijnen voor vrouwen.

Vrouwengeneeskunde

In Oss zullen ze zich voornamelijk met die laatste tak gaan bezighouden. „Met deze spin-off kunnen we ons volledig richten op het verbeteren van de gezondheid van vrouwen”, zegt de nieuwe directeur voor de Benelux, Petra Willems.

Het omzetverlies zat voor een belangrijk deel bij vrouwengeneeskunde

Dat is ook meteen de uitdaging. Waren de gezamenlijke activiteiten van het nieuwe bedrijf in 2018 nog goed voor 8,3 miljard dollar aan omzet, nu vertegenwoordigt Organon een waarde van 6,5 miljard dollar (5,4 miljard euro). Het omzetverlies zat voor een belangrijk deel bij de middelen voor vrouwengeneeskunde. Daarmee werd vorig jaar 1,3 miljard dollar verdiend, terwijl dat in 2019 nog ruim 2 miljard dollar was.

Verschillende patenten op winstgevende genees- en voorbehoedsmiddelen liepen in 2020 af, wat nieuwe concurrentie genereert. Zo leverde de NuvaRing, een vaginaal in te brengen kunststof ring, 650 miljoen dollar minder omzet op in 2020 doordat het Amerikaanse patent afliep.

Directeur voor de Benelux Petra Willems. „Onze portfolio heeft niet altijd de aandacht gekregen die het verdiende.” Foto Merlin Daleman

Aan Willems de taak om te bewijzen dat vrouwengeneeskunde nog toekomst heeft in Oss en de rest van de Benelux. „Onze portfolio heeft niet altijd de aandacht gekregen die het verdiende”, zegt ze. Willems wil niemand een verwijt maken, „maar alles was ondergebracht bij één afdeling. Eén persoon was verantwoordelijk voor zestig producten. Nu zitten daar veel meer mensen op, elk met hun eigen verantwoordelijkheid voor een productgroep.”

Het bedrijf kijkt nu ook nadrukkelijk voorbij de anticonceptie. „Denk aan hart- en vaatziekten. Het verloop daarvan kan anders zijn bij een vrouw dan bij een man. Dosering van medicatie kan verschillen. Daar moet meer aandacht voor komen en daar willen wij een slag slaan.”

Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen duurt vaak lang en gaat gepaard met hoge kosten. Een groot budget voor onderzoek en innovatie heeft Organon echter niet. De faciliteiten voor innovatie die uit Oss verdwenen, zijn door MSD vooral ingezet op andere vlakken. Vorig jaar bedroeg het onderzoeksbudget van Organon daarom slechts 4 procent van de omzet.

Volgens Willems zit de oplossing in samenwerking met de academische wereld en met gezondheidsbedrijven die een nieuw medicijn ontwikkelen, maar te klein zijn om dat zelf op grote schaal op de markt te brengen. „Er lopen op dit moment wereldwijd 140 onderzoeken specifiek op thema’s in de vrouwengeneeskunde. Dat zijn uitstekende gelegenheden voor ons om ons bij aan te sluiten en om ons netwerk beschikbaar te stellen.”

In Oss werd de heropleving van Organon gevierd. Foto Merlin Daleman

Organon is volgens de directeur een aantrekkelijke samenwerkingspartner vanwege zijn kennis over markttoetreding voor nieuwe geneesmiddelen. „We hebben vestigingen in 58 markten. We exporteren naar 140 landen. Onze rol zit echt in het versnellen van de wereldwijde toegang tot geneesmiddelen en andere medische oplossingen.”

Ook via overnames moet Organon verder groeien. Onlangs nam het Alydia Health over, een start-up die een systeem ontwikkelde voor vrouwen die na een bevalling met ernstige bloedingen kampen. „Een belangrijk instrument. Jaarlijks zijn er 12.000 vrouwen met dat soort complicaties na de bevalling”, zegt Willems. „Alleen heeft Alydia Health niet het netwerk om dit wereldwijd toegankelijk te maken. Wij hebben dat wel. Evenals kennis over hoe je toegang krijgt tot de markt in verschillende landen.”

Geen notering in Amsterdam

Organon heeft nu 1.100 medewerkers in Oss. Of dat er meer worden, hangt mede af van de groei van het bedrijf. Willems: „We hebben op dat gebied geen doelen als ‘volgend jaar moeten het er 1.250 zijn’.” Omzetdoelen zijn er wel, maar die zijn niet gekoppeld aan tijdstippen. „We hebben aandeelhouders, die willen wel wat terugzien van hun investering. We zetten in op 4 tot 5 procent groei per jaar.”

Over het waarom van een beursnotering in New York, en niet in Amsterdam, kan Willems kort zijn. „Strategische overwegingen. Beleggers in de Verenigde Staten staan veel meer open voor een gezondheidsbedrijf als het onze dan die in Nederland.” Waarom dat zo is? „Dat bleek tijdens de voorbereiding. Het beursklimaat in de VS is beter.”

Of de beursgang een succes wordt, is nog ongewis. Na opening van de beurs daalde de koers van Organon van bijna 36 naar ruim 33 dollar.