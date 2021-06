Oppositieleider Nicaragua vlak voor persconferentie onder huisarrest geplaatst

De Nicaraguaanse oppositieleider Cristiana Chamorro is woensdag onder huisarrest geplaatst. Haar huis werd woensdag bestormd door de politie, melden internationale persbureaus en haar broer op Twitter. Dat gebeurde een kwartier voor ze een persconferentie zou geven, waarin ze zich waarschijnlijk zo kandideren voor de presidentsverkiezingen van november. De zittende president Daniel Ortega wil ook na die verkiezingen aan de macht blijven.

Volgens het ministerie van Justitie zijn er „onregelmatigheden” in de financiën ontdekt. Ze wordt onder andere verdacht van het witwassen van geld. Critici beschuldigen Ortega ervan de oppositie monddood te willen maken. Cristiana Chamorro is de dochter van de voormalige president Violeta Chamorro. Zij werd in 1990 president van Nicaragua, waarmee ze eveneens Ortega’s herverkiezing verhinderde. Tot voor kort leidde Chamorro een stichting die vernoemd was naar haar moeder.

In een verklaring van Ortega’s partij FSLN staat dat Chamorro geen publieke functie zou mogen bekleden vanwege het lopende onderzoek. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken twitterde in een reactie dat Ortega bang is voor „vrije en eerlijke verkiezingen”. Nicaragua verdient volgens hem een „echte democratie”. De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties beschuldigt het land ervan valse aanklachten te verzinnen tegen Ortega’s critici.