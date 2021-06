NS: 43 miljoen euro tegemoetkoming naar 5.500 WOII-slachtoffers

5.498 slachtoffers van treintransporten naar concentratie- en vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben een financiële tegemoetkoming ontvangen van NS. Het gaat om 804 overlevenden van de transporten en 4.694 nabestaanden. NS heeft in totaal ruim 43 miljoen euro uitgekeerd, zo meldt het bedrijf donderdag. Slachtoffers en nabestaanden konden zich tot 5 augustus 2020 melden voor een compensatie.

De meeste tegemoetkomingen gingen naar mensen die in Nederland wonen (3.334). Ook hebben bijna duizend mensen die momenteel in Israël wonen een geldbedrag ontvangen. Andere tegemoetkomingen gingen naar mensen in de Verenigde Staten (546), Canada (119) en het Verenigd Koninkrijk (97).

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van nazi-Duitsland treinen laten rijden tussen Nederland en concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland. Het spoorwegbedrijf bood hier in 2005 excuses voor aan. In de zomer van 2019 maakte toenmalig topman Roger van Boxtel bekend dat slachtoffers en nabestaanden een financiële tegemoetkoming konden krijgen.

