Niet meegetelde sms-stemmen Songfestival worden terugbetaald

Nederlandse klanten van T-Mobile die hebben geprobeerd per sms te stemmen tijdens het Eurovisie Songfestival, maar wier stem onterecht niet is meegeteld, krijgen hun geld terug. Een woordvoerder van de telecomprovider meldt aan persbureau ANP dat nog wordt onderzocht hoe het kon gebeuren dat de stemmen niet werden meegeteld tijdens de finale van het muziekfestival.

Het gaat om honderden Nederlanders die tijdens de finale van het Songfestival een keer of meermaals stemden via sms. Hoewel zij dat deden terwijl de lijnen open stonden, kregen ze een bericht dat ze te laat hadden gestemd en dat hun stem daarom niet geldig was. De stemmen worden niet alsnog meegeteld, onder meer omdat dat de uiteindelijke uitslag niet zou veranderen.

De European Broadcasting Union (EBU), verantwoordelijk voor de telecommunicatie tijdens het festival, meldde eerder al dat de problemen bij de Nederlandse tak van T-Mobile lagen. T-Mobile kampte volgens de EBU tijdens de finale met technische problemen waardoor sms’jes niet op tijd bij de organisatie van het Songfestival binnenkwamen.

Om hoeveel gedupeerden het precies gaat is niet duidelijk, maar de EBU kreeg alleen al tijdens de finale zo’n achthonderd klachten uit Nederland binnen. Sommige mensen stemden meermaals, waardoor het aantal verloren publieksstemmen in de duizenden kan lopen. De Italiaanse band Måneskin won het muziekfestival, met name door een hoog aantal publieksstemmen. Namens Nederland eindigde Jeangu Macrooy op plek 23.