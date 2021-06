Minder Amerikaanse diplomaten welkom in Minsk in reactie op sancties

Het aantal diplomaten en personeelsleden op de Amerikaanse ambassade in de Wit-Russische hoofdstad Minsk wordt teruggeschroefd. Dat heeft het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Visumeisen voor Amerikaanse diplomaten zullen daarnaast aangescherpt worden.

Volgens het Wit-Russische ministerie is het besluit een reactie op de vorige week afgekondigde Amerikaanse sancties tegen een aantal functionarissen en staatsbedrijven in Wit-Rusland. Aanleiding voor deze sancties was de gedwongen landing in Minsk van een commerciële vlucht om journalist en activist Roman Pratasevitsj te arresteren.

Lees ook dit interview: De Wit-Rus is nergens veilig

De kans bestaat dat er nog meer Amerikaanse maatregelen komen. Dinsdag zei de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja dat ze de Verenigde Staten heeft gevraagd om gerichte sancties tegen bedrijven en personen die het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko steunen.

Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, zei een dag later dat ook binnen de NAVO wordt gesproken over extra sancties tegen Wit-Rusland naar aanleiding van de arrestatie van Pratasevitsj. „Ik denk dat het nu het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de aangekondigde sancties volledig worden uitgevoerd”, zei Stoltenberg tijdens een bezoek aan de Britse premier Boris Johnson in Londen. „Ik weet ook dat andere bondgenoten kijken of ze nog meer kunnen doen op het gebied van sancties”.

Journalist Roman Pratasevitsj werd twee weken geleden samen met zijn vriendin Sofia Sapega op het vliegveld in Minsk gearresteerd, nadat hun vlucht was gedwongen te landen in Minsk. De piloten van deze Ryanair-vlucht van Griekenland naar Litouwen kregen boven Wit-Rusland te horen dat er een bom aan boord was. Deze bommelding bleek vals en slechts bedoeld om Pratasvitsj op Wit-Russisch grondgebied te kunnen arresteren. Naar aanleiding van deze actie sloten Europese landen hun luchtruim voor Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen en besloten Europese maatschappijen niet langer op het Oost-Europese land te vliegen.