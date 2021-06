Kaag roept links en rechts op samen te werken

D66-leider Sigrid Kaag heeft de andere politieke partijen opgeroepen over hun geschillen heen te stappen en te kijken naar wat hen verbindt. Eerder deze week zei CDA-leider Wopke Hoekstra liever niet met de PvdA en GroenLinks in één kabinet te regeren, iets wat hem op kritiek van Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) kwam te staan.

Na afloop van haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer zei Kaag dat het CDA en de VVD enerzijds en GroenLinks en de PvdA anderzijds elkaar moeten proberen te vinden. Ze wees erop dat de partijen op lokaal niveua al samenwerken. „In steden als Den Haag en Eindhoven wordt er al samengewerkt”, zei ze. „Ik doe een oproep aan iedereen om nog eens na te denken. In de geschiedenis hebben veel partijen samengewerkt, binnen en buiten kabinetten. In de steden en in de provincies”.

Eerder zei PvdA-leider Ploumen dat CDA-leider Hoekstra moest stoppen met gelijk nee zeggen. Ook Kaag benadrukte donderdag dat het meer over de inhoud moet gaan. „Inhoud is leidend. We moeten via de inhoud de weg naar samenwerking vinden, er zijn nu veel kansen die we nu wel moeten pakken”, zei ze. Vrijdagmorgen heeft Kaag weer een gesprek met informateur Hamer, waarbij ook VVD-leider Mark Rutte aanwezig is.

