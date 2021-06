Justitie maakt jacht op netwerk complotdenkers

Het Openbaar Ministerie in Den Haag maakt jacht op de makers van een alternatief onlinekanaal dat complottheorieën over zogenaamde pedo-netwerken verspreidt. Dit ‘Red Pill Journal’ zou een hoofdrol spelen bij het bedreigen van publieke figuren zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Woensdag is een van de drie makers van het alternatieve journaal gearresteerd. De 53-jarige Wouter R., zonder vaste verblijfplaats, werd gepakt in Siddeburen (Groningen) toen hij vanuit Duitsland de grens overstak. De andere twee makers van het journaal worden nog gezocht, maar bevinden zich in het buitenland, bevestigt het OM. Het OM wil niet zeggen om wie het gaat, maar bekend is dat Micha K. en Joost K. eveneens achter het Red Pill Journal zitten. Zij verblijven in respectievelijk Noord-Ierland en Spanje.

De aangehouden R. plaatste diverse filmpjes op YouTube. Op een daarvan is te zien hoe hij vanuit zijn auto een man op een fiets filmt die op Jaap van Dissel lijkt. Volgens R. is het inderdaad de RIVM-topman onderweg naar zijn werk. Hij noemt Van Dissel in het filmpje „de grootste smeerkees van de wereld”.

In een ander filmpje doet R. een oproep aan een familielid van Van Dissel om meer te vertellen „over wie en wat” de infectioloog werkelijk is: „Want monsters die moeten gewoon in een kooi zitten en niet vrij rondlopen. Die man heeft miljoenen doden op zijn geweten.”

Vluchtelingen

Getuige het Twitterprofiel van R. was hij in 2019 begaan met het lot van vluchtelingenkinderen en achterdochtig over het nieuwe telecomnetwerk 5G en vaccinaties. In een filmpje op YouTube zegt R. in de coronapandemie van 2020 de hand van de ‘cabal’ te hebben gezien. In kringen van complotdenkers bestaat de ‘cabal’ uit een schaduwregering die wereldwijd de macht zou willen overnemen. Daarvoor zou deze elite de coronapandemie hebben georkestreerd. Tot de vermeende schaduwregering zouden enkele rijke joodse families behoren, maar ook netwerken van hooggeplaatste pedofielen.

R. deelde zijn zorgen over de aanstaande machtsgreep van de ‘cabal’ op sociale media. „Gevolg was dat ik in één dag mijn zakenpartner en al mijn klanten kwijt was”, zegt hij daar. Hij werkte tot dat moment als trainer in onder meer leiderschapscursussen bij bedrijven en grote instellingen. Net als vele andere complotdenkers heeft R. naar eigen zegen een conflict met de overheid. In weer een ander filmpje zegt hij zijn zoon niet meer te mogen zien. Waarom is onduidelijk.

Gedurende de coronacrisis raakte R. steeds verder geradicaliseerd. Samen met de bekende complotdenker Micha K. en oud-inwoner van Bodegraven Joost K. verspreidde hij de complottheorie dat deze plaats begin jaren tachtig het epicentrum van een pedofielennetwerk is geweest. RIVM-topman Van Dissel zou daar onderdeel van hebben uitgemaakt en betrokken zijn bij kindermoord. Voor al deze verhalen is nooit bewijs aangevoerd. De drie vroegen hun volgers voortdurend om donaties.

Lees dit interview met Jaap van Dissel over onder meer de bedreigingen

Volgens het OM zouden de complotdenkers via hun online uitzendingen aanhangers ophitsen tot gewelddadige acties, onder anderen tegen Jaap van Dissel. „Dus wie geeft ’m zijn welverdiende nekschot, die is een held”, zegt Joost K. in een van de filmpjes. De meeste uitzendingen van het Red Pill Journal trekken een paar duizend online kijkers.

Doodsbedreigingen

Het OM linkt het Red Pill-netwerk aan meerdere bedreigingszaken. Zo veroordeelde de politierechter in Den Haag woensdag de 48-jarige man Bart van W. uit Sittard tot vier maanden cel voor het meermaals bedreigen van Van Dissel, onder meer via kanalen van het Red Pill-netwerk. De man uitte zijn doodsbedreigingen in een besloten Facebook-groep en vorige maand tijdens een demonstratie bij de rechtbank Den Haag.

Van W. bedreigde volgens de officier van justitie al eerder publieke personen. In april werd hij veroordeeld omdat hij een steen door de ruit had gegooid van het woonhuis van oud-topambtenaar Joris Demmink. Het OM noemde het handelen van de man „maatschappij-ondermijnend”. Van W. zei dat zijn handelen gezien moet worden als cabaret.

Vorige maand werden in Den Haag ook al twee trouwe fans van het alternatieve journaal veroordeeld tot een celstraf van acht en zes weken. Zij riepen in een Telegram-chatgroep op tot geweld tegen Van Dissel. Ook werd in de chat het huisadres van de RIVM-baas gedeeld. De beheerder van de chatgroep zit vast en staat 2 juli voor de strafrechter.