Jong Oranje verliest van Jong Duitsland (2-1) en mist finale EK

Jong Oranje ontbreekt zondag in de finale van het Europees kampioenschap. Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi stond donderdag in de halve finale in de Hongaarse stad Szekesfehervar tegen de leeftijdsgenoten van Duitsland al na 8 minuten op een achterstand van 2-0. Jong Oranje scoorde halverwege de tweede helft via verdediger Perr Schuurs tegen, maar bij dat doelpunt bleef het (2-1).

De eerste treffer van Duitsland viel al na 29 seconden. Aanvaller Florian Wirtz kon van dichtbij scoren nadat Tyrell Malacia hem vrij voor het doel liet komen. Niet veel later kreeg Wirtz opnieuw een kans toen hij de ruimte kreeg om vanaf de rand van het zestienmetergebied aan te leggen. Hij passeerde doelman Justin Bijlow in de verre hoek.

Vervolgens raakte Duitsland maar liefst drie keer de paal, maar de overwinning was al binnen. Schuurs maakte zijn doelpunt in de 67e minuut, maar kon Jong Oranje niet verder helpen. Jong Duitsland neemt het zondagavond in de finale van het EK in Ljubljana in Slovenië op tegen Jong Portugal. (ANP)