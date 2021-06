Israël onderzoekt hartontsteking bij jongeren na Pfizer-vaccin

Israëlische epidemiologen zien ‘aanwijzingen voor een mogelijk verband’ tussen een volledige inenting met het Covid-19 vaccin van Pfizer en een zeldzame ontsteking van de hartspier bij jonge mannen tussen 16 en 30 jaar oud. Vooral bij jongens tussen 16 en 19 lijkt het verband sterker, meldde dinsdag het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, dat opdracht heeft gegeven voor de studie. Bij mensen met hogere leeftijden lijkt het verband zwakker.

Een hartspierontsteking (myocarditis) veroorzaakt pijn op de borst, benauwdheid en hartkloppingen en is meestal na een paar dagen genezen. Maar in uitzonderlijke gevallen kan het ook leiden tot een plotse dood. Het wordt meestal veroorzaakt door een virale infectie en komt ook voor na een corona-infectie. Het komt normaal gesproken ook vaker voor bij jonge mannen, maar de Israëlische cijfers liggen hoger dan die te verwachten aantallen.

Vijf miljoen vaccinaties

Israël vaccineert uitsluitend met het vaccin van Pfizer, inmiddels is 55 procent van de bevolking gevaccineerd. Tussen december 2020 en mei 2021 kregen ruim vijf miljoen mensen een vaccinatie, en werden in totaal 275 meldingen gedaan van myocarditis (hartspierontsteking). Hiervan kwamen 148 meldingen voor binnen een maand na vaccinatie: 27 na de eerste prik, en 121 na de tweede dosis. Bij veruit de meeste mensen verliep de ontsteking mild, ze lagen niet meer dan vier dagen in het ziekenhuis.

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid besluit waarschijnlijk deze week of het Pfizer-vaccin gebruikt zal worden voor 12- tot 15-jarigen.

In Nederland zijn bij het bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe vijf meldingen gedaan van myocarditis, maar na vaccinaties met andere middelen: drie na de prik van AstraZeneca, één na Moderna, en bij één wist de melder niet waarmee was gevaccineerd. Ook zijn er vier meldingen van een ontsteking van het hartzakje (pericarditis): drie daarvan na vaccinatie met Pfizer, één na Moderna.

Op basis van deze meldingen zijn er op dit moment nog geen aanwijzingen dat dit een bijwerking kan zijn, laat directeur Agnes Kant per email weten.

EMA beslist later

Het Europees Medicijnagentschap EMA heeft alle gerapporteerde gevallen van myocarditis en pericarditis op de radar. Beide worden voornamelijk gemeld na een inenting met het Pfizervaccin. Tot zover zijn er geen aanwijzingen dat het vaccin de oorzaak is van deze aandoeningen, schrijft het EMA in een veiligheidsupdate van het vaccin op 11 mei. Maar EMA’s veiligheidscommissie PRAC heeft de fabrikant gevraagd meer gegevens te leveren, onder meer over het geslacht en de leeftijd van de mensen die het overkwam. In de eerstvolgende vergadering, komende week, beoordelen ze of het advies moet worden aangepast, aldus een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Naar verwachting komt het EMA eind volgende week met een standpunt hierover.

Ook het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) doet nader onderzoek naar een mogelijk verband tussen meldingen van myocarditis en de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna.