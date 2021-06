Inspectie onderzoekt sociale veiligheid kunst- en modeopleidingen

De Inspectie van het Onderwijs gaat de sociale veiligheid van studenten op kunst- en mode-opleidingen in het hoger onderwijs onderzoeken. Dat heeft zij donderdag bekendgemaakt. Aanleiding zijn de vele meldingen van studenten over zaken als grensoverschrijdend gedrag, onder meer gedeeld in NRC. Het onderzoek moet duidelijk krijgen of er sprake is van een structureel probleem.

Studenten van de Amsterdamse mode-opleiding AMFI eisten begin mei het vertrek van de directeur en de hoofddocent van de opleiding, omdat deze jarenlang signalen over een veel te hoge werkdruk en een onveilige sfeer op de school negeerden. Ook de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en de Design Academy Eindhoven kwamen negatief in het nieuws nadat studenten vertelden over situaties van grensoverschrijdend gedrag op de scholen. De inspectie zegt „geschrokken” te zijn van „de aard en omvang” van de berichten.

Breder trekken

„We zien dat onveiligheid op verschillende opleidingen kan ontstaan”, schrijft de inspectie. Als voorbeelden geeft de dienst studenten die „tijdens het onderwijs worden afgebrand” of te maken krijgen met een „veel te hoge studiebelasting en grensoverschrijdend (seksueel) gedrag”. De inspectie ziet dat er angst is om misstanden te melden „omdat de studie en werkomgeving klein zijn, iedereen elkaar kent en er een bepaalde afhankelijkheid speelt”.

In een later stadium zal worden bekeken of er reden is om het onderzoek breder te trekken naar opleidingen in andere sectoren binnen het hoger onderwijs. De inspectie zegt het onderwerp in de tussentijd „hoog op de agenda” te zetten bij gesprekken met bestuurders uit het hoger onderwijs.