Hamer ontvangt Ploumen, Segers, Klaver en Kaag apart van elkaar

Informateur Mariëtte Hamer ontvangt donderdag vier partijleiders in het Kamergebouw om te praten over een nieuw te vormen kabinet. Lilianne Ploumen (PvdA), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Jesse Klaver (GroenLinks) en Sigrid Kaag (D66) zullen alle vier afzonderlijk van elkaar spreken met Hamer. Als laatste is Kaag aan de beurt. Het is de vraag of daarna meer duidelijkheid ontstaat over de samenwerkingswensen van de partijen; de informateur heeft de partijleiders verzocht zo min mogelijk naar buiten te brengen over de gesprekken.

Deze week werd in elk geval duidelijk dat CDA-leider Wopke Hoekstra het niet ziet zitten om met GroenLinks én PvdA in een nieuw kabinet te komen. Hoekstra stelde dat de standpunten van beide partijen ver af liggen van die van het CDA. VVD-voorman Mark Rutte sloot zich aan bij Hoekstra, terwijl D66-leider Kaag juist opteert voor een coalitie met de twee linkse partijen.

De verhoudingen compliceren de voortgangsgesprekken, zo gaven Klaver (GroenLinks) en Ploumen (PvdA) deze week toe. Eens te meer omdat beide partijen al voor de verkiezingen aan hun achterban hebben beloofd niet zonder elkaar te gaan regeren. CDA en VVD hintten eerder op een verlenging van de samenwerking met de ChristenUnie, maar ook die combinatie is niet gevrijwaard van moeilijkheden. Fractieleider Segers zei eerder niet meer in een kabinet te stappen onder leiding van Rutte, al kwam hij daar later voorzichtig op terug.

