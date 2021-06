GroenLinks-leider Klaver noemt linkse afwijzing van Hoekstra ‘niet verstandig’

Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver uit kritiek op CDA-leider Wopke Hoekstra, omdat hij volgens Klaver weinig constructief opereert in de gesprekken over een nieuw te vormen kabinet door te stellen dat hij liever niet met GroenLinks en de PvdA regeert. In navolging van PvdA-leider Lilianne Ploumen zegt Klaver over Hoekstra dat „bij voorbaat weglopen en zeggen dat je partijen te links vindt” niet past „in een crisistijd waar we nu inzitten”.

Volgens de GroenLinks-leider is het CDA „het meest helder” in het aangeven met welke partijen ze niet willen regeren en dat vindt hij „niet verstandig”. „Partijen geven vooral aan wat ze niet willen, maar het is belangrijk dat ze zeggen wat ze wel willen”, aldus Klaver. „Niemand in Nederland snapt dat we nu rollebollend over het Binnenhof gaan.”

Lees ook: Dit zijn de vier opties voor een nieuwe coalitie

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Ploumen fel over Hoekstra: hou op met nee zeggen