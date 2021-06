Google plaatste NRC op zwarte lijst

Google heeft de website van NRC jarenlang op een zwarte lijst voor adverteerders geplaatst. In februari kwam NRC hier achter, toen bleek dat nrc.nl hierdoor geen advertenties meer kon plaatsen via het systeem van Google, waar verreweg de meeste adverteerders gebruik van maken. Dat zegt algemeen-directeur van NRC Media Dominic Stas.

Toen NRC Media zich bewust werd van de blokkade voor het plaatsen van advertenties op de eigen site, probeerde het Nederlandse mediabedrijf bij Google te achterhalen wat er aan de hand was. Pas na lang aandringen antwoordde een medewerker van Google in mei per email dat nrc.nl op een „zwarte lijst” is gezet (blacklisted), omdat op de website vaak teksten verschijnen „die betrekking hebben op dood, extremisme en geweld”.

Het was Google opgevallen, aldus de mail, dat de site zich vaker dan andere websites met „gevoelige onderwerpen” bezighoudt, waarbij volgens de interne regels van Google niet geadverteerd mag worden. Ook wordt nrc.nl in de mail aangeduid als „nieuw domein”, wat opmerkelijk is omdat NRC al in 1995, als eerste krant in Nederland, met nrc.nl een eigen website had.

Opgeheven

Inmiddels lijkt Google de blokkade opgeheven te hebben. „Wij hebben de indruk dat het probleem is opgelost”, aldus een woordvoerder donderdag, „maar dat moet nog door NRC bevestigd worden”. Algemeen-directeur Dominic Stas van NRC houdt nog een slag om de arm en wil zich pas tevreden tonen als blijkt dat Google ook op de wat langere duur inderdaad geen barrière meer opwerpt voor advertenties op nrc.nl.

Onduidelijk is nog of het mensen dan wel algoritmes waren die hebben beoordeeld dat nrc.nl moest worden „demonetized”, zoals het in vaktermen heet: het verhinderen om advertenties bij tekst of beeld te plaatsen. Mogelijk heeft Google over het hoofd gezien dat nrc.nl een journalistieke website is, die per definitie publiceert over zaken als „dood, extremisme en geweld”.

Stas noemt het „niet aanvaardbaar” dat Google op deze manier de relatie tussen NRC en adverteerders heeft verstoord – en het probleem wekenlang niet opgelost kreeg. NRC is er volgens Stas tienduizenden euro’s door misgelopen.

Google heeft de zaak na protest van NRC in behandeling genomen, maar pas toen een verslaggever van NRC woensdag contact opnam om een artikel over de kwestie te schrijven, kwam de zaak in een stroomversnelling. Binnen 24 uur werkte het advertentiesysteem bij nrc.nl weer.

In een email aan de digitale afdeling van NRC schreef Google deze donderdag dat nrc.nl al in 2014 op de zwarte lijst is gezet, vanwege inhoud die strijdig was met de regels van Google. NRC zou daarop destijds niet gereageerd hebben, mogelijk omdat het alleen leek te gaan over een dienst van Google waar NRC al geen gebruik meer van maakte. Hoe het kan dat de plaatsing op de zwarte lijst zeven jaar later bij een andere dienst van Google opeens werd geëffectueerd, met de blokkade tot gevolg, kan de woordvoerder van Google niet uitleggen.