Filmfestival Cannes gaat door met competitie vol grootheden

Het 74ste filmfestival van Cannes maakt na een jaar afwezigheid tussen 6 en 17 juli zijn comeback met een competitie vol filmgrootheden als Paul Verhoeven, Wes Anderson, Jacques Audiard en Sean Penn. ‘Blockbusters’ missen vooralsnog: Hollywood houdt het kruit kennelijk droog voor de herfstfestivals van Venetië en Toronto. Ook Netflix doet niet mee; dat is sinds 2018 gebrouilleerd met Cannes.

Directeur Thierry Frémaux van Cannes erkende vandaag in Parijs, waar hij zijn selectie bekend maakte, dat de beperkingen die over vijf weken gelden nog niet helder zijn. Eerder zei hij dat pashouders – de pers en professionals – ofwel een vaccinatiepaspoort moeten tonen, ofwel een negatieve test van maximaal 48 uur oud. Die stelt het festival gratis beschikbaar. Frémaux beloofde sterren dit jaar niet te trakteren op de gebruikelijke welkomskus bovenaan de rode loper. Een actueel probleem is dat Britten sinds 31 mei in Frankrijk een week in quarantaine moeten vanwege de opkomst van de besmettelijke Indiase delta-variant van het coronavirus. Het wegblijven van de Britten zou een zware klap zijn voor Cannes’ filmmarkt: naast etalage voor prestigefilms is het festival de grootste filmmarkt ter wereld.

Veel Franse films

Het wekt geen verbazing dat het Franse smaldeel dit jaar vrij omvangrijk is binnen Cannes’ hoofdcompetitie van 24 films. Naast Franse veteranen – Jacques Audiard, François Ozon, Bruno Dumont – maakt Mia Hansen-Love daar haar debuut met Bergman’s Island en horrortalent Julia Ducournau, die verblufte met haar kannibalendebuut Raw, met opvolger Titane. Wat betreft vrouwelijke filmmakers, een teer punt in Cannes, is er dit jaar geringe vooruitgang te melden: vier van de 24 regisseurs in de hoofdcompetitie zijn vrouw.

De dissidente Russische filmmaker Kirill Serebrennikov is na een langdurige huisarrest terug in Cannes met Petrov’s Flu; Frémaux wist niet of hij naar Cannes mocht afreizen dan wel na afloop nog welkom was in Rusland. Acteur-regisseur Sean Penn, in 2016 uitgefloten met zijn film The Last Face, mag hopen op een comeback met zijn film Flag Day. De Iraniër Asghar Farhadi presenteert A Hero en de Thaise mysticus Apichatpong Weerasethakul zijn film Memoria.

Uitgestelde releases

Enkele grote titels waren vorig jaar al ingepland, toen Cannes zich door de pandemie tot een virtuele selectie beperkte en het Palais des Festivals voor daklozenopvang werd gebruikt. Frémaux dankte de 82-jarige Paul Verhoeven voor het geduld om zijn lesbische nonnendrama Benedetta – dat vooraf geldt als een hoogtepunt – nog een jaar uit te stellen. Dat deden ook Wes Anderson met The French Dispatch en Nanni Moretti met Tre Piani. De openingsfilm van Cannes komt dit jaar van de weinig productieve, maar briljante Fransman Leos Carax. Zijn Annette lijkt een rockopera te zijn, geschreven door jaren 70-act The Sparks, met Adam Driver en Marion Cotillard als stand-upkomiek en operazangeres die een magische dochter krijgen.

Opvallend is het nieuwe onderdeel, Cannes Premières: galavoorstellingen zonder rode loper. Gezien de line-up eert Cannes daar ervaren filmmakers die het net niet haalden dit jaar: ondermeer Andre Arnold, Eva Husson, Kornél Mundruczó, Hong Sang-soo en Arnaud Désplechin geven acte de présence.

Un Certain Régard, de tweede competitie van Cannes, kan zich zo nadrukkelijker op nieuwe namen richten, met vijf debutanten. Een speciale vertoningen is er voor Oliver Stone, die in een documentaire nogmaals terugkomt op de moord op J.F. Kennedy.