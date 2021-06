FC Barcelona bevestigt: Ronald Koeman mag toch blijven als trainer

Ronald Koeman blijft voorlopig toch bij FC Barcelona. De Catalaanse club heeft donderdag bekendgemaakt dat zijn contract in stand blijft en dat de trainer ook volgend seizoen voor de selectie staat. Hiermee komt een einde aan wekenlange speculaties over een mogelijk vertrek van de voormalige Nederlandse bondscoach.

Koeman trad in de zomer van 2020 aan als trainer bij FC Barcelona. Onder zijn hoede won Barça de Copa del Rey, maar in La Liga eindigde de club op een tegenvallende derde plaats. Hierop ontstonden geruchten dat de Catalaanse club op zoek was naar een vervanger voor de Nederlandse coach.

Volgens Catalaanse media wilde FC Barcelona-president Joan Laporta twee weken de tijd nemen om op zoek te gaan naar een nieuwe coach. Als dat vervolgens niet zou lukken, zou Koeman mogen blijven. De club deed weinig om de geruchten te ontkennen en sprak zelfs van „een cyclus die ten einde komt”. Het management van Koeman uitte zich in de media zeer ontevreden over de gang van zaken.

Nu zegt Laporta dat Koeman mag blijven „na een periode van reflectie”. „We zijn tevreden over hoe de gesprekken zijn verlopen, het was belangrijk dat we deze periode hebben gehad om elkaar te leren kennen en we hebben heel openhartig met elkaar gesproken”, aldus Laporta. Hij dankt de coach bovendien voor zijn „onberispelijke gedrag”.