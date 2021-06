Mijn 18-jarige dochter heeft een dwingend vriendje

Moeder: „Mijn dochter van 18 heeft een dwingend en argwanend vriendje. Hij wil hier niet over de vloer komen, zij moet naar hem. Soms appt hij om 23 uur ’s avonds dat ze nú kan komen, soms appt hij tien minuten voor ze hadden afgesproken dat ze niet welkom is. Ze maken heftige ruzies, schelden elkaar uit voor ‘kankerhoer’, ‘kankerhond’. Hij heeft een moeder die het moeilijk met hem heeft, vader is uit beeld. Ik heb medelijden met hem, het is iemand met ballast, maar ik maak me ook zorgen over mijn kind. Ze heeft blauwe plekken op haar lichaam, of dat door ruzie of seksuele experimenteerdrang komt weten we niet. Mijn man en ik hebben met haar gepraat, ze kon zich voorstellen dat we ons zorgen maakten, maar het hoefde niet, zei ze. De deskundigen op het gebied van huiselijk geweld die we al hebben geraadpleegd zeggen dat ze zelf tot de conclusie moet komen dat ze niet met hem verder wil, pas dan kan ze loskomen. Hoe gaan wij met deze situatie om?”

Loes Keijsers: „Relaties en seksualiteit behoren tot het privédomein van een 18-jarige: daar begin je niet zomaar over. Maar je wilt als ouder wel dat je kind veilig is. Zoek een moment waarop u op een achteloze manier, en passant, met uw dochter kunt praten. Dat is voor jongeren vaak makkelijker praten dan dat er met een kop thee op ze gewacht wordt.

Loes Keijsers is als hoogleraar orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gespecialiseerd in relaties tussen ouders en adolescenten. Ze schreef Waarom tieners zo irritant kunnen zijn.

„Benoem uw dilemma, zeg tegen uw dochter: ‘Ik weet dat dit privé is, en dat het raar lijkt dat ik me ermee bemoei. En je zult niet zitten wachten op advies van mij. Maar ik wil dat je veilig bent, en ik weet niet helemaal zeker of dat zo is. Ik maak me daar zorgen over omdat ik zoveel van je houd.’

„Wees voorzichtig met uw oordeel over de jongen. Als u hem afwijst, of boos wordt op hem, zal uw dochter minder vertellen. Mocht uw dochter af en toe wat loslaten over de relatie, check dan even wat ze nodig heeft: ‘Wil je even stoom afblazen, of je verhaal vertellen, of wil je graag mijn mening?’ Blijf haar stimuleren om haar vriend ook bij jullie thuis uit te nodigen. Stimuleer haar ook om met anderen leuke dingen te doen, zodat ze een vangnet heeft, mocht haar verkering uitgaan.”

Vertrouwen uitstralen

Tischa Neve: „Als onze kinderen problemen hebben met anderen is het goed het vertrouwen uit te stralen dat ze daar zelf de oplossing voor zullen vinden. Maar u kunt wel helpen. Begin het gesprek vanuit uzelf: ‘Dat klonk niet heel gezellig, ik geloof dat ik het wel moeilijk zou vinden als iemand mij zo zou uitschelden. Hoe voelt dat voor jou?’ Dan ontstaat er hopelijk een open gesprek waarin je kan vragen: ‘Wat zou je ermee willen?’ ‘Wil je met de ander bespreken dat je dit lastig vindt?’ ‘Wat hoort voor jou bij vriendschap?’ Of in dit geval: ‘Wat hoort volgens jou bij een fijne verkering?’

Tischa Neve is kinderpsycholoog, geeft online opvoedcursussen en is auteur van o.a. Pubers zijn leuk!

„Toon begrip: ‘Vriendschap kan ook lastig zijn’, of: ‘Als je zo verliefd bent, laat je nog wel eens over je grenzen gaan.’ Jongeren hebben volwassenen nodig die zonder oordeel al die mogelijke facetten van een vriendschappelijke of liefdesrelatie kunnen duiden. Zo is er meer kans op een vertrouwensrelatie waarin ze echt openhartig durven zijn.”