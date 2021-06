EC wil uitleg van Griekenland over inzet geluidskanon tegen migranten

De Europese Commissie wil dat Griekenland uitleg geeft over de inzet van geluidskanonnen aan de Grieks-Turkse grens. Dat heeft woordvoerder voor Binnenlandse Zaken Adalbert Jahnz donderdag gezegd. De Griekse autoriteiten gebruiken de geluidskanonnen sinds dit jaar om migranten af te schrikken, onthulde persbureau AP eerder deze week.

„De Europese Commissie heeft met bezorgdheid kennisgenomen van berichten in de media over dit specifieke apparaat, het geluidskanon, dat wordt gebruikt om mensen ervan te weerhouden de grens over te steken”, aldus Jahnz tijdens een persconferentie. Hij wees erop dat hoewel lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de bescherming van hun grenzen, zij altijd „de grondrechten en het EU-asielrecht” moeten respecteren.

Persbureau AP publiceerde maandag een artikel over nieuwe technieken die Griekse autoriteiten sinds deze lente gebruiken aan de 200 kilometer lange landsgrens met Turkije met het doel migranten te weren die proberen Griekenland, en dus Europa, binnen te komen. Onderdeel zijn de geluidskanonnen, die op gepantserde trucks zijn gemonteerd. Volgens AP gaat het om apparaten „ter grootte van een kleine tv” die oorverdovende geluidssalvo’s kunnen afvuren en „het volume van een straalmotor evenaren”.

Ook is er een stalen grensmuur gebouwd langs de grensrivier de Evros en zijn observatietorens uitgerust met langeafstandscamera’s, nachtkijkers en warmtesensoren. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen verdachte bewegingen geanalyseerd worden. De Europese Unie zou zelf miljarden in onderzoek naar dergelijke technologie hebben gestoken na de vluchtelingencrisis van 2015.

Mensenrechtenschendingen door Griekenland

Het is niet voor het eerst dat Griekenland op de vingers wordt getikt vanwege de manier waarop het land omgaat met migranten. De Raad van Europa schreef vorige maand dat Griekenland een einde moet maken aan het illegaal terugsturen van migranten aan de grens met Turkije. Zo zou de Griekse kustwacht op grote schaal migranten deporteren, zonder hen de mogelijkheid op asiel te bieden. Hiermee zou het land de mensenrechtenverdragen overtreden.

Daarnaast schreef de Raad, mede op basis van informatie van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, dat er onderzoek moet worden gedaan naar de mishandeling van migranten door leden van de Griekse kustwacht. Zij zouden onder meer boten terugslepen naar Turkse wateren en zo vluchtelingen in levensgevaarlijke situaties brengen.